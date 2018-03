Embajador de Alemania: Hay muchos desafíos, pero hay también mucho que celebrar

Lee también

El embajador de Alemania en El Salvador, Bernd Finke, considera que actualmente el sentimiento general de los salvadoreños está marcado por los grandes desafíos del país. Uno de ellos, asegura el funcionario, es la violencia que afecta a la población.Finke dio esas declaraciones a través de un comunicado de prensa con motivo de la conmemoración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que se realizó el lunes pasado.“Parece que muchos salvadoreños no se sienten con ánimos para celebrar este aniversario. El sentimiento general está dominado por los grandes desafíos actuales del país; en primer lugar , como todos sabemos, está la violencia”, expresó el diplomático.Sin embargo, para Finke no solo ese es el problema que el país enfrenta tras 25 años de haber puesto fin a más de una década de conflicto armado. Considera que el aumento de la pobreza, la polarización de la sociedad, la crisis fiscal y la escasa esperanza de oportunidades para la juventud son otros de los grandes retos que enfrenta el país.“Sin duda alguna, se trata de grandes retos en la vida cotidiana y yo puedo comprender que no toda la gente quiera celebrar”, expresó Finke a través del comunicado.Si bien es cierto que el funcionario alemán considera que se debe destacar la importancia de los acuerdos y el significado que estos tienen para el país y la comunidad internacional, ya que los considera como un ejemplo, es claro en asegurar que para encontrar nuevos acuerdos de país se necesita superar la polarización política.“Alemania espera que El Salvador logre superar la polarización política y social y se consiga llegar a nuevos acuerdos sobre el rumbo del país, a través de un esfuerzo conjunto”, expresó Finke.El embajador, que llegó al país el año pasado, dice que se debe reflexionar con la firma de los Acuerdos y que con ellos se fortalecieron la democracia, el Estado de Derecho y el reconocimiento de los derechos humanos en el país. No obstante, Finke dice que “hay mucho que hacer”.Según el diplomático, estos aspectos son las bases sobre las cuales se cimentaron los Acuerdos alcanzados en 1992 por el Gobierno y la guerrilla: “No vivimos en un mundo perfecto. Hay mucho que hacer. Pero no hay que olvidar que lo que tenemos ahora –la democracia, instituciones fuertes, una sociedad civil activa, una prensa libre– ha sido ganado. Es un privilegio tener todo eso y hay que estar agradecidos. Todos queremos construir un mejor futuro por El Salvador y las bases fundamentales para ello son la democracia, el Estado de Derecho, y los derechos humanos, los cuales son el pilar de los Acuerdos de Paz”.