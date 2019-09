Embajador de EUA pide a salvadoreños no migrar ilegalmente con "coyotes"

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, instó este domingo a los salvadoreños a evitar "viajar ilegalmente" y a "no pagar a coyotes (traficantes de personas)" para tratar de llegar al país norteamericano.

"No viaje ilegalmente a Estados Unidos. Es un viaje lleno de peligros y obstáculos insuperables", publicó el diplomático en su cuenta de Twitter.

Johnson, un coronel retirado, también señaló que "el dinero que paga a los coyotes se desperdiciará y será #UnViajeEnVano" y agregó que EUA "trabaja con el gobierno de #ElSalvador para mejorar la seguridad y prosperidad y crear oportunidades".

El Salvador, Guatemala y Honduras han firmado con el Gobierno de Donald Trump un acuerdo migratorio con el que se busca atajar la migración irregular desde Centroamérica.

Sin embargo, diversos analistas y expertos en migración señalan que estos tres países no están en condiciones para recibir a migrantes por las condiciones de pobreza y violencia que sufren y por las que miles de sus ciudadanos deciden migrar ilegalmente a EUA.

El experto salvadoreño en temas migratorios César Ríos dijo recientemente a Efe que El Salvador "no posee la capacidad en materia de seguridad" para albergar a los solicitantes de asilo que busquen protección en su ruta a EUA.

"Todavía no podemos decir que El Salvador está en capacidad de brindar seguridad a los salvadoreños y si no tenemos capacidad de dar seguridad a los salvadoreños, no vamos a tener capacidad de dar seguridad a otros que vengan de afuera", sostuvo el activista.

El experto lamentó que El Salvador, Guatemala y Honduras "están prestando o alquilando nuestro territorio a un proyecto de contención de la migración" que responde a intereses políticos del presidente estadounidense Trump.

De acuerdo con un sondeo elaborado por el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la privada Universidad Francisco Gavidia, la mayoría de los salvadoreños prevé que los flujos de migración irregular continúen pese a los planes del Ejecutivo de Nayib Bukele, que cuentan con el apoyo de EUA y México.

La encuesta indica que el 61.9 % de la población opina que el Gobierno de Bukele no detendrá este fenómeno y el 36.8 % espera que logre frenarlo.