¿Embajadora Manes se encuentra entre los despedidos por Trump?

Lee también

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió -como es usual- que todos los embajadores de nombramiento político (es decir, los nombrados por su antecesor Obama) abandonaran sus cargos.La diferencia (respecto a otras transiciones presidenciales) es que no les concedió el período de gracia que generalmente se les otorga mientras son sustituidos y encuentran cómo arreglárselas con su vida y sus hijos, sino que pidió expresamente que presentaran sus renuncias el día de la inauguración presidencial.Sin embargo, la embajadora estadounidense en El Salvador, Jean Manes, es diplomática de carrera, por lo que no corre peligro y continúa en el cargo, según ella misma explicó en una entrevista con la YSKL, el pasado 9 de diciembre.Dijo que un aproximado del 75 % son embajadores de carrera, como ella, que tiene ya 25 años en el rubro. El resto, los que estaban en la gestión anterior por el partido gobernante, son los que deben irse. "Los demás nos quedamos y cumplimos nuestro período que es de tres años", indicó entonces.Aproximadamente el 28 % de los embajadores de EUA en el mundo (en países como Gran Bretaña, Arabia Saudita y Japón, según www.politico.com ) son los que tienen que renunciar a sus cargos.En otras ocasiones, los embajadores nombrados políticamente (political appointees, en inglés) han obtenido una autorización para permanecer en el cargo semanas o incluso meses después de la toma de posesión del nuevo presidente, para no irrumpir en sus situaciones familiares y para tener listo un reemplazo, algo que Trump no ha previsto.Medios como Político y The New York Times, recogen que el Departamento de Estado estadounidense dijo que no se harían excepciones con ningún embajador.Según la American Foreign Service Association, un sindicato que representa a los diplomáticos, hay 188 vacantes de embajadores.