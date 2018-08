Embajadora reclama mecanismo efectivo contra la corrupción

¿De dónde obtiene dinero un funcionario para comprar un carro de lujo, un rancho de playa o una finca? Fueron de las interrogantes que la embajadora de Estados Unidos, Jean Elizabeth Manes, hizo ayer y que consideró que son de sentido común pero que ni por eso se hicieron cuando expresidentes de la república y otros funcionarios ahora enjuiciados por corrupción comenzaron a cambiar sus estilos de vida.

La diplomática hizo una comparación de lo que se pudo haber hecho en el país con alrededor de $650 millones de fondos públicos que se desviaron para otros gastos durante las gestiones de Antonio Saca y Mauricio Funes.

"Para comparar, el déficit presupuestario de este año ascendió a $350 millones, un monto que El Salvador tuvo que cubrir con un préstamo del BID y que el país pagará intereses por los próximos 20 años. Esto significa que si el país hubiera podido evitar estos actos de desvío, habría sido capaz de reducir o eliminar su déficit presupuestario por más de un año... No hay camas en el Hospital Rosales, los hospitales de la red nacional no tienen medicinas. La construcción del nuevo Complejo Hospitalario Rosales requiere de $80 millones. Con $650 millones se pudiesen haber construido ocho hospitales más", declaró la diplomática en la intervención que tuvo en la conferencia "Combate a la corrupción y lavado de dinero. Experiencias internacionales y retos en El Salvador", que organizó la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

En el mismo espacio hizo un llamado de atención al sector de la banca privada para que "puedan reconocer el rol tan importante que ustedes juegan para fomentar la inversión en industrias de crecimiento, analizar las perspectivas económicas y por supuesto combatir la corrupción".

Al respecto, el presidente de ABANSA, Raúl Cardenal, dijo que el sector hace lo que la ley le faculta, es decir, informar sobre operaciones sospechosas que sean detectadas y transferir esa información a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía.

Desde hace unos días se ventila en un juzgado el caso de Saca, quien ya confesó que lavó y malversó fondos públicos en su gestión entre 2004 y 2009.

Lo anterior para la diplomática demuestra que los casos de corrupción no se están previniendo, pues pasan años para llevarlos ante las autoridades. "Recién estamos mirando en las noticias una condena de un expresidente de este país. Ahora la población está indignada con el nivel de corrupción, pero también tengo que preguntar ¿dónde estaba toda esta indignación hace 15 años? ¿Hace 12 años? ¿Hace 10 años? ¿Hace cinco años? Esta indignación sobre cómo miles de personas sabían sobre lo que estaba pasando en este país. Es un país pequeño, en donde había movimientos de este monto de dinero. Esto no es un secreto de Estado. No era un secreto de Estado... La Fiscalía es solamente una parte de su sistema de justicia. ¿Qué pasa con todas las otras partes del sistema? ¿Dónde están las banderas rojas que están diciendo: esto es un problema? Deberíamos preguntar por qué esta persona está comprando este coche de lujo. O esta casa en la playa", apuntó la embajadora y agregó que en vez de denunciar lo que queda evidencia es que decenas de personas se involucran en situaciones de corrupción.

En el evento estuvo el titular de la Superintendencia del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, quien dijo estar de acuerdo con los señalamientos hechos por la embajadora y otros exponentes.

Perdomo detalló que durante la gestión de Saca la institución que ahora lidera recibió 883 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de tres bancos mencionados en el proceso. De estos reportes, en tres ROS del año 2008 aparece mencionada una de las personas acusadas en el Caso Saca. "Hemos colaborado con la investigación de los casos para que precisamente puedan tener un sostén cuando son presentados en los niveles judiciales", declaró el funcionario.

Perdomo se quejó de que la superintendencia dejó de tener acceso a los ROS desde 2013 por una reforma de ley y que esto les dificulta colaborar con la Fiscalía y detectar a tiempo situaciones anómalas.