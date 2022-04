Adolescente embarazada fallece en accidente de tránsito en San Lorenzo

Una mujer en estado de embarazo falleció y dos personas más resultaron gravemente lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes 25 de abril en la calle que de Atiquizaya conduce hacia el municipio de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán.

La fallecida era menor de edad y fue identificada por las autoridades policiales como Mariana P., de 17 años, mientras que, Ana Verali Prieto, de 21 años, también resultó lesionada al igual que Ismael Rodríguez López, conductor de la motortaxi.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Nacional Francisco Menéndez de Ahuachapán, para que recibieran atención médica de emergencia, sin embargo, la joven de 17 años falleció debido a la gravedad de sus heridas y su condición de embarazo.

De acuerdo a la información policial, el responsable del accidente fue identificado como Mauricio Rigoberto Morán, de 21 años, que por la imprudencia de conducir su vehículo particular tipo sedan placas P 752537 en estado de ebriedad invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con la mototaxi.

Según fuentes policiales, el conductor responsable del accidente se negó a realizarse la prueba de alcotest, por lo que se procedió a su detención y será acusado del delito de homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo de motor.

En un video que circuló en redes sociales se escucha al responsable del accidente llorar por los daños materiales del carro y mostrar poca preocupación por las víctimas. El joven cuestionó insistentemente a una agente de Tránsito de la PNC, “mire cómo está mi carro, nadie me va a recompensar lo del carro, si él me chocó ¿quien me va a pagar a mí?", se lamentaba.

Además, en otro hecho, un hombre falleció y otras personas resultaron lesionadas luego de accidentarse el camión en el que viajaban, la tarde del lunes 25 de abril sobre la calle que conduce de Jujutla a Ahuachapán, a la altura del cantón Zapua.

La víctima no fue identificada, pero según testigos, se trata de un obrero que viajaba en la parte trasera del camión. Según la información recabada, el accidente se produjo en una curva pronunciada, donde el camión se salió de la calzada. En ese momento la víctima impactó en un bordo de tierra, donde falleció de inmediato. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial.

