Embarazada muere en accidente vial

Stephanie Yamileth Pineda Aparicio, de 23 años, y con ocho semanas de embarazo, falleció ayer a las 4:30 de la madrugada, cuando el vehículo en que viajaba chocó con un camión en el kilómetro 76 de la carretera del Litoral, en el cantón Santa Cruz Porrillo de Tecoluca, San Vicente.

El vehículo era conducido por Jonathan Alexander Lozano Reyes, de 24 años, compañero de vida de la víctima. Según la Policía de Tránsito, el accidente se debió a la inexperiencia del conductor, quien no portaba licencia de conducir. "El motorista quedará detenido ya que no le da cumplimiento al artículo 36 de la ley FONAT, ya que no está autorizado para conducir, responderá por el delito de homicidio culposo", dijo un agente de tránsito.

Agregó, que en el análisis de la escena se logró determinar que el conductor del camión quiso esquivarlo y después lo impactó de frente casi en el brazo de la calzada, por lo que suponen que Lozano se habría dormido al volante. En el choque también resultó lesionada Nataly Linares, de 35 años.