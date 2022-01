Emergencia en juzgados por brote de ómicron

Preocupante. De esa forma califican el rápido incremento de casos positivos y por sospechas de covid-19 al interior de los diferentes centros judiciales a nivel nacional.

Representantes sindicales agrupados en la Coordinadora Sindical de Asociaciones y Sindicatos del Órgano Judicial (CONASOJ) señalaron que este incremento se vio desde la segunda semana de enero, lo que ha generado que aproximadamente el 55 % de los empleados judiciales se encuentren incapacitados hasta hoy.

Por esa razón, los sindicatos enviaron el pasado 19 de enero un escrito a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que solicitaron la implementación urgente de diferentes medidas en los diferentes juzgados del país.

Pidieron realizar las gestiones necesarias para instalar cabinas para detectar casos de covid-19 en las instalaciones judiciales. Además, solicitaron reforzar el personal médico de las clínicas institucionales ya que en la clínica ubicada en el Centro Judicial Isidro Menéndez solamente han asignado a un médico y este no da abasto.

Otra de las peticiones fue regresar con la modalidad de trabajo rotativo, semipresencial o teletrabajo, con el fin de evitar el hacinamiento en los juzgados.

Aseguran que la situación por incapacidad de trabajadores va en aumento y que si no se toman medidas drásticas, en los próximos días no habrá personal judicial laborando. "Se han disparado los casos de gripe y sospechas de covid. Muchos tribunales prácticamente se están yendo de cinco a seis compañeros casi a diario con problemas respiratorios y están sanitizando algunos tribunales, pero no lo están haciendo como se debería hacer", aseguró Claudia Montúfar, secretaria general del sindicato ANEJUS.

Agregó que los protocolos de bioseguridad no se están implementando adecuadamente. "Se han ido compañeros del Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria, del Juzgado 12° de Paz, del Tercero y Cuarto de Instrucción... hay varios tribunales de Paz y de Sentencia que están con falta de personal", mencionó Montúfar.

La CSJ, a través de un comunicado, informó sobre las medidas que implementarán ante el incremento de contagios y respondieron parte de las solicitudes hechas por los sindicatos.

El pleno de la CSJ informó a jueces y magistrados de segunda instancia que en caso de tener una problemática relacionada al contagio por covid-19 entre el personal de los juzgados deberán seguir un procedimiento en el que expondrán la situación y remitirán un oficio a la Corte para que autorice los mecanismos de prevención para reducir los riesgos.

La secretaria de la Asociación de Trabajadores del Órgano Judicial (ASTOJ), Ángela Durán, aseguró que han acudido a las autoridades de la CSJ para garantizar los derechos de los trabajadores y no para generar inestabilidad.

"Estamos viviendo una situación complicada porque aproximadamente el 55% de trabajadores están incapacitados a nivel nacional, somos 11,000 trabajadores, si va a una oficina donde habían 10 trabajadores va a encontrar tres, si habían 15 a lo sumo va a encontrar cinco y no todos están por covid pero al final es el mismo problema", cuestionó Durán.

La situación ha generado que algunas audiencias sean reprogramadas.