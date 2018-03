Emergencia por basura en la Ciudad Morena

Lee también

El alcalde de Santa Ana, Mario Moreira, informó ayer sobre la puesta en marcha de un plan de emergencia para recoger la basura acumulada en la ciudad, después de la suspensión de labores que inició hace 15 días el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA), que ha culminado con el proceso –iniciado por la administración ante el Juzgado de lo Laboral de Santa Ana– de despido de los directivos y de 40 empleados más.El plan fue aprobado el lunes pasado durante una sesión extraordinaria del concejo plural, en la que el alcalde Moreira solicitó fondos para resolver la situación de los desechos sólidos esparcidos en la ciudad.La protesta sindical paralizó labores en las áreas operativas de la comuna, afectando principalmente la recolección de la basura, que se ha acumulado en varios puntos del municipio.En la ciudad de Santa Ana se produce un promedio de 200 toneladas de basura al día, y aunque la alcaldía implementó un plan de contingencia durante la protesta, este no dio abasto ante la cantidad de basura acumulada. Es por ello que se aprobó el nuevo plan.“Ayer (lunes) convoqué a un concejo extraordinario a fin de que se me autorizara el uso de fondos, porque la verdad es que la cantidad de basura que tenemos, que se acumula cada día más, se nos complica. Ya pedí que me hicieran un plan para poder ver la disponibilidad de recursos”, dijo Moreira.Según las cuentas municipales, son alrededor de 100 botaderos a cielo abierto los que se han generado en distintos puntos del municipio, principalmente en la zona periférica del centro histórico.“Toda la basura que está acumulada es una cantidad grande y cuantificarla es un poco difícil. Sí hemos logrado mantener el centro urbano más aseado, pero sí tenemos periferias a las que tenemos que darles atención. Vamos a reforzar todo eso por lo menos en el transcurso de la semana”, afirmó Moreira.Con el nuevo plan se permitirá a la comuna arrendar más camiones y contratar a personal temporal para hacer tareas de recolección de basura; también permitirá reconocer la labor de personal voluntario que se sumó al plan contingencial realizado por la alcaldía desde que inició la protesta sindical.Moreira señaló que si bien hubo una resolución dictada por el Tribunal Ambiental de San Salvador que ordenaba a los sindicalistas la desocupación del plantel de aseo y les prohibía la realización de acciones que impidieran la recolección de basura, todavía hay empleados que se mantienen en suspensión de labores o que se han sumado a realizar trabajos a medias, por lo que siempre tienen problemas en la recolección de los desechos.“El equipo lo tenemos, pero no todos los empleados se han incorporado, y quienes lo están haciendo, a medias voluntades. Eso nos está afectando. Podrán andar como unas 80 personas en esta situación”, detalló.Antes de iniciada la protesta laboral, el concejo ya había aprobado la compra de un camión recolector de basura y una pala mecánica, que se sumarán a las labores de recolección de los desechos. Esta compra significará una inversión de aproximadamente $200,000 de fondos propios.