Emergencias principales:Accidentesy lesionespor pólvora

Las apuesta de la Dirección de Protección Civil están lanzadas. Los temas de la pólvora y de tránsito pasarán a ser parte de la agenda estratégica de la institución para el presente año. Así lo ratificó el secretario de Vulnerabilidad, Jorge Meléndez, al presentar el balance del plan Belén.El también director de Protección Civil dijo que tienen que tomarse medidas desde el punto de vista interinstitucional, multisectorial, que además abarca tanto al sector público como al sector privado.“El tema de pólvora necesita una discusión integral y más permanente. Estamos conscientes, es un tema de carácter cultural, va a llevar un proceso de tiempo el que transformemos esa cultura, en que llegue a ser aceptable el que prohibamos el uso de la pólvora... Pero mientras eso dure, tenemos que ser más estrictos en la conciencia, que es un producto altamente peligroso y que requiere educación en normas de seguridad”, dijo Meléndez.El Plan Belén 2016 fue implementado del 23 de diciembre al 2 de enero y en este período se registraron a escala nacional 174 personas quemadas por productos pirotécnicos; es decir, un incremento del 13 % respecto al Plan Belén 2015, cuando el Ministerio de Salud (MINSAL) reportó 154.Sin embargo, del 1.º de noviembre al 2 de enero Salud reportó un total de 194 lesionados, lo cual significó un incremento respecto a los de las mismas fechas en la temporada anterior, cuando fueron 175.Al consultarle al viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza, qué esfuerzos realizarán para evitar que se repitan estas estadísticas, respondió: “Haremos énfasis a los días previos al 24 y 25 de diciembre, así como el 31 y 1.º de enero, donde hemos tenido la mayor cantidad de quemados... para hacer conciencia en la población. Obviamente sería deseable que la Asamblea Legislativa incrementara las restricciones a la venta y a la quema de pólvora, pero esa es labor de los legisladores: que se incrementara el número de productos (pirotécnicos) prohibidos, con base en la casuística que hemos tenido de que la mayoría son prohibidos”.Según datos del MINSAL, una de cada dos personas (la mitad de los quemados) fue por productos pirotécnicos prohibidos, mientras que una de cada tres personas fue quemada cuando iba pasando por un lugar.Cabe destacar que el uso de silbadores provocó siete incendios estructurales y además lesionó a 22 personas en el período del plan.“En el uso de la pólvora, la conclusión fundamental es que esto no puede resolverse en el período del plan Belén, es un tema más permanente. Se usa pólvora no solo en Navidad y Fin de Año, se usa en cada evento de fiesta patronal. Los silbadores son un producto prohibido, pero se utilizan en toritos pintos, aparecen en todas las fiestas patronales, en las alboradas, de tal forma que debemos cobrar conciencia que la pólvora es una discusión más sostenida”, reiteró Meléndez.En el caso de los accidentes de tránsito, la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la División de Tránsito, registró en el período del Plan Belén 2016 un total de 619 accidentes, mientras que en el Plan Belén 2015 fueron 537.Además, para esta temporada de Navidad y Fin de Año hubo 41 fallecidos, reducción de 28 fallecidos por accidente de tránsito respecto a las festividades anteriores. En este período que recién pasó, la PNC tuvo 67 casos de conductores peligrosos detenidos (siete más que la temporada anterior). En total se realizaron 5,951 alcoholemias, de las cuales resultaron positivas 112.A su vez, los agentes de tránsito impusieron 11,498 esquelas, 233 más que en el plan anterior.Los días de mayor accidentes fueron lunes, viernes, sábados y más fallecidos se contabilizaron domingos.Enfatizó en que el problema de tránsito “es que los fallecidos, lesionados y accidentes son permanentes antes, durante y después de este período. En este período se permite que se destaque el tema. Tenemos que atender este tema de manera más integral”.Los registros de la PNC revelaron que el uso del celular al conducir causó el mayor número de fallecidos en este período vacacional de Navidad y Fin de Año; distracción del conductor, 10 fallecidos; invadir carril, seis; imprudencia del peatón, seis; velocidad excesiva, cinco; no guardar distancia reglamentaria, tres.A Pedro William Villalta Luna, de 50 años, en un retén policial en Morazán le detectaron 954 grados de alcohol en sangre, la persona con mayor cantidad de alcohol detectada durante el Plan Belén 2016, dijo el comisionado de la PNC Leonel Rivera Lico, previo a dar lectura al “top 10” de los conductores peligrosos.“El nivel de alcohol de estos conductores andaba a un nivel altísimo, lo suficiente como para ocasionar un accidente fatal, de lo cual la PNC pudo detenerlos en estos momentos”, finalizó el comisionado.