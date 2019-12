"Emigré a Italia, me diagnosticaron cáncer y tuve que retornar"

Padecimiento. En noviembre de este año, a María Leonor Urías le extrajeron parte del intestino para examinarlo y fue ahí que le detectaron cáncer de colon.

"Deseo vivir para mi hijo, para mi mamá, para mi familia. Soy madre soltera, el sostén de mi hijo", relató María Leonor Urías de Cuatro, quien emigró a Italia y se vio obligada a retornar a El Salvador agobiada con un cáncer que cada día amenaza con terminar su vida.

La mujer tiene 35 años, es madre de un niño de 12 años, llegó al país el recién pasado miércoles 18 de diciembre, fue recibida por sus familiares y miembros de Comandos de Salvamento, para luego ser llevada a la residencia de su madre, ubicada en la colonia Coliseo, de Zacatecoluca, en La Paz.

En febrero de 2014 decidió irse al país italiano en busca de un mejor futuro para su familia, pues asegura que aquí trabajaba en una maquila donde tenía una carga laboral enorme y el pago era muy poco y no le alcanzaba.

Ya establecida en un empleo doméstico, decidió llevarse a su hijo que en ese entonces tenía 9 años, quien viajó con su madre, por lo que en ese momento todo era armonía para ella y sus seres queridos; sin embargo, algo repentino cambió todo.

"Mi hijo estudiaba allá y todo, yo trabajaba, todo estaba normal, pero el 3 de noviembre tuve que ir de emergencia (al hospital de Italia) porque no podía defecar y tenía fuertes dolores. Ese día me dejaron ingresada, me hicieron todos los exámenes durante toda una semana, me pusieron medicina para el dolor, pero no se me quitaba y me dijeron que me tenían que operar", manifestó.

El viernes 8 de ese mismo mes la operaron y narró que le extrajeron parte del intestino para examinarlo y fue ahí que le detectaron cáncer de colon.

"Me dijeron que eran urgentes las quimioterapias, solo que allá ya no me las podía hacer porque mi tarjeta de sanidad venció cuando estuve ingresada, y aunque luego fui con los papeleos del ingreso hospitalario y la operación, no quisieron renovarlo", afirmó.

Para regresar al país, salvadoreños en Italia le ayudaron, ya que tenía que comprar tres boletos aéreos (el del hijo, la hermana y el de ella), con la fe de que en el país tendrá la atención que necesita.

El diagnóstico de ella fue confirmado por el doctor Luis Paredes, cirujano del Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, lugar al que se abocó María con fuertes dolores; estuvo en observación miércoles y jueves.

"Es una neoplasia, cáncer de colon. Hace un mes, según dice ella, le quitaron el tumor, pero la operación no fue curativa, pues manifiesta que desde que la operaron se mantiene con dolor constante e intenso que no se quita, eso es característico de los dolores oncológicos por cáncer , comentó el caso el especialista, quien la refirió al Instituto del Cáncer, pues requiere de nuevos exámenes médicos.

Dijo que le pusieron medicamento para el dolor y la estabilizaron, le realizaron transfusión de sangre porque tiene cuadro de anemia propio de personas que padecen de esa enfermedad.

"Le pido a Dios curarme con las quimioterapias, cuando yo ya sea sana volveré a ser la mujer que era antes para trabajar, pero ahora necesito de la ayuda de las personas altruistas, esas quimioterapias se pagan en nuestro país y yo no tengo dinero para eso", pidió la viroleña.

La madre de María Leonor ha abierto una cuenta con número 20000003011015 en el Banco Promérica a nombre de María Luisa Urías para quienes quieran ayudar y compartió el número telefónico (503) 7044-8479 para dar mayor información del caso.

"Merece vivir para su hijo, para mí, yo también tengo una enfermedad. Pido a Dios que la levante de esa cama y a la gente que nos eche la mano, uno de pobre no puede alcanzar para ese tipo de tratamiento", externó Luisa.

Ayuda

Si desea colaborar, el número de cuenta es el 20000003011015 en Banco Promérica a nombre de María Luisa Urias (madre) o puede comunicarse al celular (503) 7044-8479.