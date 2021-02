Emotiva despedida para docente y sus padres asesinados

Ayer fueron sepultados los cuerpos de la docente Mayra Yesenia Rodríguez, de 29 años, y sus padres, Balmore Galileo Cerna y Rosa Emilia de Cerna, ambos de 60 años, asesinados el martes dentro de su vivienda, en el cantón Morro Grande Abajo, del municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate.

Los cadáveres de la familia fueron velados la noche del miércoles en su vivienda. El sepelio se realizó en el cementerio del cantón Metalío, en Acajutla, a unos diez kilómetro de distancia del lugar donde residía la familia.

El cortejo fúnebre fue acompañado por cientos de amigos y familiares de las víctimas, quienes manifestaron que ellos eran buenas personas y de gran corazón. Muchos de los asistentes no pudieron contener las lágrimas al recordar la crueldad con la que fueron asesinados.

"Se nos fueron, no lo puedo creer, niña Rosita, tan bonita que era", exclamaba una vecina de la familia que entre llantos acariciaba la caja fúnebre de la mamá de la docente. Antes de salir para el cementerio, en la vivienda de las víctimas se realizó una misa de cuerpo presente.

Los ataúdes fueron transportados en tres carros fúnebres que eran seguidos por una larga fila de vehículos. En todo el recorrido la música de mariachis acompañó el cortejo fúnebre.

Amigos y compañeros de la universidad donde estudiaba la docente, recordaron que en los próximos días se graduaría como Licenciada de Educación con Especialidad en Ciencias Naturales.

Mientras, que su novio entre lágrimas le dedicó conmovedoras palabras de despedida. "Es muy dolorosa su partida. Mayra sabía lo mucho que la amaba y lo importante que era en mi vida, y ellos (padres) jamás me hicieron un mal gesto, me aceptaron y me hicieron sentir uno más de su familia. Fue muy difícil para mi asimilar lo ocurrido, pero debemos orar para que tengan un descanso eterno", externó. La pareja tenía una relación de 15 años y planeaban casarse.

Durante el entierro, familiares de las víctimas reiteraron el llamado a las autoridades policiales y fiscales para que capturen a los responsables de la masacre. Hasta el momento, la Policía Nacional Civil no ha reportado arrestos vinculados con la masacre, y han manifestado que se desconoce el móvil del triple crimen, aunque ya han iniciado las investigaciones.