Empleado municipal destaca con sus pinturas

René Francisco Salinas, de 38 años, es un artista del municipio de San Lorenzo, en Ahuachapán, que se ha destacado por pintar lienzos y murales en la ciudad, además de practicar el arte de la aerografía.

Su última creación ha sido un paisaje que pintó en el vestido típico de la reina del festival del jocote barón rojo 2022, de San Lorenzo, Fabiola España.

Según el artista, su gusto y amor por la pintura inició desde que era un niño; sin embargo, aseguró que a través de los años ha ido adquiriendo más conocimientos y experiencias en técnicas de la pintura por su propia cuenta.

"En cada festival (del jocote), las familias de las reinas me piden la ayuda o me dan un prototipo que hay que desarrollar, pero otras veces me dan la libertad para poder inspirarme en el vestido. Este año quisimos plasmar un paisaje del municipio visto desde un lugar bien específico del pueblo, que es una montaña donde hay un tanque de agua, a muchas familias san lorenzanas les gusta ir ahí para observar el pueblo desde las alturas. Así fue como me inspiré para tratar de pintar todo el municipio visto desde esta zona", explicó el artista lorenzano.

Salinas afirmó que su técnica preferida es el paisajismo y la pintura muerta, en óleo y acrílicos, y que ha tenido la oportunidad de realizar varios murales dentro del municipio.

"Yo me siento orgulloso y feliz de mi municipio, y ver el alcance que ha logrado tener a través de los festivales del jocote y loroco. Plasmar parte de San Lorenzo en las pinturas me enorgullece y poder ser un representante del municipio por medio del arte", aseguró.

Salinas además de dedicarse a la pintura trabaja en la alcaldía de San Lorenzo como promotor de turismo y está en las búsqueda de nuevas alternativa turísticas en el municipio.

"Por ahora tenemos un proyecto grande a la orilla del río, en el parque El Tiunfo, del cantón El Portillo, un lugar que representa bastante el municipio. Tenemos organizado realizar unos murales para embellecer más el sitio y darle un toque colorido, ya que es un lugar turístico", aseveró el pintor.

Por su parte, Fabiola España, reina del festival del jocote barón rojo 2022, manifestó su satisfacción por representar las tradiciones de San Lorenzo y de poder lucir un vestido creado por un artista local.

"Me siento orgullosa de poder lucir este vestido tan lindo, el artista René Salinas lo hizo en poco tiempo, en tres días, y todo es hecho a mano; en la pieza de la falda podemos observar un atardecer en San Lorenzo, y en la parte de la blusa observamos nuestra fruta identitaria: el jocote barón rojo", explicó la reina, de 18 años.