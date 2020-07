Empleados de ANDA han muerto por covid-19

Empleados de las oficinas de la región metropolitana de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) temen que haya un foco de infección de covid-19 en la sede metropolitana de la institución, y reportan que siete trabajadores de la autónoma han muerto ya a causa del virus.

Dos de los casos se dieron entre el pasado viernes y la madrugada del sábado, según informó en una red social el presidente de la autónoma, Frederick Benítez.

"Hoy el COVID-19 nos ha quitado un gran amigo y trabajador. Mario Lemus era el supervisor de ANDA en la zona de San Marcos. La familia de ANDA está de luto. Vamos a honrar la memoria de Mario con lo que él nos enseñó; sirviendo a la población. Mi pésame a su familia", escribió el funcionario el viernes pasado en la red social de Twitter, al referirse a la muerte de quien trabajo como técnico y supervisor en la institución.

Este sábado por la mañana, el funcionario volvió a utilizar la red social para comunicar el deceso de otro empleado de la institución, siempre a causa del coronavirus.

Esta vez, se trató del ingeniero Miguel Ángel de León, quien durante 40 años había prestado sus servicios a la autónoma y en la actualidad era el jefe de mantenimiento de ANDA.

"El COVID-19 nos quita a otro gran hombre. Miguel Ángel León dedicó su vida a ANDA, fue quien se tomó el tiempo de formarme cuando yo ingresé a la institución. El legado del señor León vivirá siempre en cada una de sus enseñanzas. Mi pésame a la familia", dijo el funcionario.

Al consultar vía telefónica sobre el tema con el Sindicato de Empresa Trabajadores de ANDA (SETA), estos confirmaron los decesos de los empleados anunciados por Beníntez, pero señalaron que no son los únicos. Agregaron que dentro de las oficinas hay indicios de un posible brote de nuevos casos de covid-19.

"Son muchos los compañeros que están incapacitados, no se sabe si están contagiados o no de ese virus, porque no hay una prueba que lo confirme. Nos dan implementos de protección, pero quizá no los suficientes. Es por eso que nosotros de nuestro bolsillo, al ver lo grave de la situación y por cuidarnos compramos mascarillas y alcohol gel, para prevenir" dijo la fuente de SETA, vía telefónica.

Al preguntar al sindicato sobre la cantidad de empleados contagiados y fallecidos, estos manifestaron que esas cifras no las manejaban, asegurando que hay unos casos que se reportan y otros no. Sin embargo, indicaron que son muchos los empleados, que fueron incapacitados en los últimos días, por sospechas, que puedan estar contagiados de coronavirus.

Fuentes de la autónoma confirmaron que hasta la fecha son siete los decesos a causa de covid-19 entre el personal de la ANDA. El presidente de la entidad solo ha confirmado los antes mencionados, pero empleados manifestaron tener miedo, de que más de sus compañeros continúen muriendo a causa del virus.