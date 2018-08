Empleados de Alcaldía de Santa Ana protestan por eliminación de bonos

Empleados sindicalizados de la Alcaldía de Santa Ana protestaron nuevamente ayer, con una concentración frente al edificio municipal, exigieron la entrega de los bonos que recibían anteriormente y que estaban incluidos en el contrato colectivo que firmaron con la administración. Son dos los bonos reclamados: uno de $150 que se entregaba en julio y otro de $40 por el Día del Empleado Municipal, celebrado el 16 de agosto.

La alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, anunció hace dos meses que no se entregarían dichos bonos y otros beneficios para los empleados, porque el contrato colectivo venció el año pasado y no fue renovado; además, el dinero para hacerlos efectivo no fue contemplado en el presupuesto del presente año por la anterior administración.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Ana (SITRAMSA), José Linares Ponce, dijo que lo expresado por la alcaldesa no es verdad, ya que el contrato colectivo, una vez vencido, tiene renovación automática.

“Es mentira lo que está diciendo, está presupuestado (el bono), el problema es que como son mayoría (concejales del partido ARENA) le pasan la aplanadora a las demás fracciones (del concejo plural); ellos mismos botaron ese acuerdo que ya había, donde estaba presupuestado (el bono); cómo es posible que digan que el contrato colectivo se acabó, que demuestren jurídicamente que ya terminó el contrato colectivo. La Ley del Servicio Civil ya especifica cómo son los procesos”, indicó Linares Ponce.

Además de la petición de los bonos el sindicato también solicita la reincorporación de los empleados y sindicalistas suspendidos por la anterior administración, y el establecimiento de una mesa permanente de diálogo.

Linares Ponce denunció, también, que empleados de las distintas áreas de la comuna santaneca han sido amenazados por las jefaturas para que no participen en esa clase de protestas, lo que representaría una violación al derecho a protesta.

“Los están amenazando con despedirlos, les están diciendo: no queremos reunión en las dependencias, porque si lo hacen los vamos a echar. Ellos no pueden despedir gente”, dijo el líder sindical.

Los miembros del sindicato que protestaron ayer, acuerpados por otras organizaciones de empleados, no descartaron tomar otras medidas de hecho si su petición no tiene una respuesta positiva, entre estas denunciar en instancias internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el incumplimiento del contrato colectivo.

La petición de los trabajadores fue entregada a los regidores de la fracción del FMLN del concejo plural, quienes se comprometieron a hacerla llegar al seno del concejo durante la próxima reunión.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó, a través del Departamento de Comunicaciones de la comuna santaneca, obtener la postura oficial sobre la demanda sindical; sin embargo, al cierre de esta nota no fue posible obtener la información requerida.