Empleados de CCR denuncian falta de apoyo de magistrados a víctimas de acoso sexual

Lee también

La Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas (ADECC) denunció esta mañana, afuera del Centro Judicial Isidro Menéndez, que los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) han sido notificados de al menos tres casos de acoso sexual y una violación cometidos en las oficinas de la institución, pero que hasta la fecha no han acompañado a las víctimas."No es posible que haya, incluso, una magistrada mujer y que los casos denunciados de acoso sexual y un violación no les hayan prestado atención. Nosotros queremos que se aplique la ley de una vida libre de violencia para las mujeres en la Corte de Cuentas", dijo Sonia Vásquez, vicepresidenta de ADECC, afuera del Isidro Menéndez, donde esta mañana se realizará una vista pública en contra del exdirector de planificación de la CCR, Marcos Vinicio Escobar, por acosar sexualmente a dos subalternas.Los casos denunciados, según explicó Vásquez, vicepresidenta de ADECC, son uno en contra del exjefe de la oficina regional de Santa Ana, Israel López, acusado de violar una colaborada, y otros tres casos de acoso que no detalló "porque la investigación tienen reserva".