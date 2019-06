Empleados de Inclusión Social denuncian despidos injustificados

Los trabajadores de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) denunciaron ayer que fueron despedidos de sus cargos por la Presidencia de la República sin seguir el debido proceso. La jefa de talento humano de la Secretaría, Mélida Cherejino, dijo que ninguno firmó la carta de cesación de labores, pues lleva un trámite en la Asamblea Legislativa (AL) que no han realizado las autoridades actuales.

Uno de los trabajadores, quien pidió anonimato, dijo que los despidos eran una consecuencia de la supuesta corrupción cometida por las exjefaturas de la institución, pero reiteró que ninguno de los 120 empleados afectados está relacionado con esas acusaciones. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la SIS (SITRASIS), Orlando Silva, dijo que los trabajadores no estaban despedidos y que el presidente Nayib Bukele les aseguró que "serán reinstalados" en otras dependencias.

Alegan. Trabajadores dicen no tener relación con la investigación en contra de los exdirectores de la SIS.

"La manipulación que estas exjefaturas están haciendo con la clase trabajadora es falso. Yo les digo, no se dejen manipular por todo eso de las jefaturas", dijo Silva. Cherejino agregó que si la orden es no dejarlos ingresar a la SIS no lo harán, pero están a la espera de que el Gobierno de Bukele les diga dónde serán enviados. "Obviamente está siendo investigada la ONG Plenus y están siendo investigadas ciertas jefaturas que pertenecían a esa organización", explicó el secretario general de SITRASIS.

Allanamiento de la Fiscalía

Luego de 12 días de allanamiento, la Fiscalía entregó el 4 de junio pasado las instalaciones de la SIS a Casa Presidencial. El director contra la Corrupción y la Impunidad de la FGR, Germán Arriaza, dijo que una vez finalizado el registro, incautaron 475 evidencias que han sido puestas a disposición del juzgado que avaló el allanamiento.

La Fiscalía investiga delitos de lavado de dinero y activos.