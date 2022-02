Empleados de alcaldía migueleña dicen que buscan hacerlos renunciar

Empleados de la alcaldía de Chinameca, San Miguel, denunciaron que están siendo acosados por el alcalde José Mejicanos, para obligarlos a renunciar.

Ever Cruz, quien labora como técnico diseñador en la alcaldía, afirmó que ayer fue notificado que tenía la opción de renunciar voluntariamente y recibir el 100% de su indemnización o de lo contrario su plaza sería suprimida.

Agregó, que son unos 30 empleados los que están en la misma situación. Cruz aseguró que han buscado dialogar con el alcalde respecto a esta situación, pero este nunca los ha atendido. "Creería que quizás tiene temor porque no nos da la cara, siempre manda a alguien, anteriormente yo lo busqué en dos ocasiones, me mando a decir con la secretaria que me avisaría y hasta la fecha sigo esperando", expresó.

Otra empleada afectada, que prefirió no ser identificada, dijo que en su caso le han pedido en dos ocasiones que renuncie de manera voluntaria. Se intentó hablar con el alcalde sobre los señalamientos, pero se informó que no se encontraba y que nadie más podía atender.