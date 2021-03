Empleados de alcaldías de Puerto El Triunfo y Apastepeque realizan protestas por deudas salariales

Empleados de las municipalidades de Puerto El Triunfo, Usulután, y Apastepeque, San Vicente, realizaron paros de labores el día de ayer, para pronunciarse ante la falta de pago que les ha sido adeudado desde hace cinco y tres meses, respectivamente.

Los trabajadores, en ambas comunas, aseguran que los retrasos en los pagos les han generado problemas con el pago de sus obligaciones familiares.



José Pedro Segovia, quien se desempeña como barrendero en el municipio de Puerto El Triunfo, manifestó que han buscado conocer la postura del edil Edgar Amaya respecto a la problemática, pero según Segovia este no ha querido aclararles la situación. Ante ello, los 138 empleados permanentes y 63 eventuales decidieron efectuar este paro de labores .

“Tenemos cinco meses que no nos cancelan nuestro salario, el actual alcalde lo que ha hecho es no dar la cara, muchos compañeros vivimos de este salario y no es justo que, teniendo fondos, el alcalde no nos haya querido pagar” dijo Segovia.

Afirmó que la comuna cuenta con los fondos necesarios para llevar a cabo el pago de sus salarios, pero desconocen los motivos por los cuales la comuna no lo ha realizado, ante esto han ingresado una solicitud de amparo a la Fiscalía General de la República, para que pueda interceder y les efectúen sus pagos pronto.

Amaya, por su parte, dijo sentirse sorprendido por las acciones que los empleados efectuaron el paro, pues dijo que hasta la fecha, no le han pedido una reunión para poder aclarar la situación.

Entre tanto, en Apastepeque, Heriberto Mejía, empleado de la comuna, señaló que como trabajadores han pedido “al alcalde municipal y su concejo que nos cancelen lo más pronto posible, ya que no podemos estar así. No se de donde van a sacar el dinero, a nosotros no nos interesa que no haya FODES, nos tienen que pagar porque no tenemos la culpa de eso”.

“Sí ahora no nos resuelven (ayer), mañana (hoy) estaremos paralizando labores generales”, agregó Ana Jaimes, empleada de la comuna.



El ministerio de Trabajo ya realiza inspecciones por el caso en Apastepeque.