Empleados de la alcaldía de Carolina denuncian ante Ministerio de Trabajo despidos injustificados por nueva administración

Nueve empleados que fueron despedidos el pasado 31 de mayo por la municipalidad de Carolina, San Miguel, se presentaron este jueves en la oficina del Ministerio de Trabajo de San Miguel, para solicitar un investigación por lo que calificaron como un despido injustificado, pues manifiestan que el alcalde Israel Nolasco, no les comunicó la causa de sus despidos, no los ha indemnizado, ni tampoco le ha entregado las cartas de despido

Kevin Orellana, quien laboraba como coordinador de la unidad de la juventud, asegura que el 31 de mayo recibieron una notificación con sello de la comuna y firma del alcalde, donde les informaban que iban a prescindir de sus cargos, algo que aseguró tiene un interés político pues han sido nombrados en esos puestos personas que apoyaron a Nolasco durante la campaña política.

“Él nos dijo que no podía darnos un carta de despido porque no nos había contratado él y que no nos podía indemnizar tampoco, solo nos dio la notificación donde decía que ya no quería que nos presentamos", afirma Orellana.

Wilson Márquez, quien se desempeñaba como encargado de la unidad ambiental, explicó que no cuentan con contrato laboral, pero que están protegidos por ley de la carrera administrativa municipal, por lo que buscan llegar a un acuerdo con el alcalde siguiendo el debido procedimiento legal.

"Queremos que se respeten nuestros derechos, si el alcalde ya no nos quería tener en la alcaldía, debió apegarse a la ley y hacer uso del debido proceso ,no nos puede expulsar así nada más “ , consideró Márquez.

