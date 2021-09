Empleados de la seguridad de la Asamblea Legislativa agreden a fotoperiodista de La Prensa Gráfica 

El fotoperiodista de La Prensa Gráfica, Michael Huezo, fue víctima de una serie de agresiones durante su cobertura periodística de este viernes 17 de septiembre en las instalaciones de la Asamblea Legislativa.

A la 1:50 de la tarde, mientras almorzaba en un área de jardines, se le acercó un miembro de la seguridad del lugar, y le pidió que se retirara de ahí, ya que no era un área en la que podía estar. Huezo le dijo que estaba almorzando, pero a pesar de ello, el empleado de seguridad de la Asamblea, de nombre René Eduardo Torres, le insistió en que debía irse del lugar.

De acuerdo al periodista, en el lugar había otras dos personas ingiriendo sus alimentos, pero sólo se le acercó a él para decirle que se fuera. El guardia, quien portaba un teléfono y un radio de comunicaciones, le preguntó por qué no andaba colocado el carné de La Prensa Gráfica, a lo que él le informó que se lo había guardado unos minutos en el bolso, porque descansaba y además estaba comiendo.

El guardia no se movió hasta que Huezo se fue del lugar, pero la sorpresa fue que minutos más tarde, dos guardias de seguridad más se le acercaron para pedirle, ya no solo que se retirara de un área en particular, sino que se retirara de las instalaciones de la Asamblea Legislativa.

Las personas vestidas de camisa blanca, entre ellos René Eduardo Torres, exigieron al fotoperiodista Michael Huezo que se retirara de un área de la Asamblea Legislativa porque son instalaciones, "propiedad del Estado".

El comunicador les dijo que solo andaba trabajando, que no les estaba haciendo nada, pero con radios y teléfonos en mano, insistieron en que abandonara las instalaciones que son propiedad del Estado, que no son privadas. Uno de ellos, quien no fue identificado, comenzó a comunicarse con otra persona, y le dijo a Huezo que iba a llamar a un agente de Protección de Personalidades Importantes (PPI) para que lo sacara.

Cuando el fotoperiodista de La Prensa Gráfica comenzó a tomar un vídeo de la persona que le amenazaba con sacarlo con la ayuda de un PPI, observa que un tercer empleado de la Asamblea Legislativa le tomaba fotos de cerca con un teléfono celular.

Al momento en que Huezo se da vuelta con el teléfono en la mano, este tercer hombre, que viste camisa celeste y pantalón azul, le lanza un manotazo y le tira el teléfono celular al suelo. Huezo saca un segundo aparato para dejar registrada la agresión y luego la misma persona lo amenaza con que le va a ir mal.

"Calmate, que te va a ir mal", le dice en varias ocasiones.

Esta persona agredió al fotoperiodista botándole de la mano el celular con el que documentaba lo que estaba sucediendo.



Un segundo elemento de la seguridad que llegó al lugar no intervino en ningún momento, solo se mantuvo observando lo que ocurría.

Luego de abandonar el área de jardín, el fotoperiodista continuó con su trabajo y fue a Recursos Humanos para pedir información sobre los empleados de la Asamblea Legislativa que este viernes 17 de septiembre fueron despedidos.

Fue al momento en que buscaba el portón sur para abandonar las instalaciones, que lo abordan los otros sujetos.

Antes de abandonar el lugar, una persona que se identificó como Alexandra Quiñónez del área de comunicaciones, le pide disculpas a Huezo por lo sucedido con los tres elementos de la seguridad. Quiñónez, le dice que es "por todo lo que ha pasado", en referencia a los despidos de varios empleados de la Asamblea Legislativa.

"Andan nerviosos", le dijo.