Empleados denuncian falta de pago

Personal administrativo y docentes interinos del Instituto Nacional Thomas Jefferson, de Sonsonate, denunciaron el impago de tres meses de salario, por parte del Ministerio de Educación (MINED).

Manifestaron que la situación se agravó aún más, porque según les han comunicado, el retraso de pago se postergará "unos meses más".

Según el grupo de empleados, el retraso se debe a que no forman parte de las planillas del MINED. Afirmaron que en reiteradas ocasiones han acudido a las autoridades departamentales de educación, sin embargo, no han obtenido respuestas favorables, por lo que decidieron protestar ayer, ante la problemática.

"Lo único que les pedimos es estabilidad, para no vernos año con año en estas circunstancias de esperar y sin tener fecha de pago, porque somos interinos. Y esto es a raíz de que no formamos parte de la Ley de Salario, y porque no se nos quiere cancelar el mes de enero completo", dijo un trabajador de la institución.

Son un total de 48 empleados dentro de la institución que están siendo afectados por el impago.

Denunciaron que debido al retraso en los pagos de salario, a todos los docentes interinos y personal administrativo cuando se les cancela los sueldos atrasados, se les retendrán en promedio $200, en pago de renta, algo que consideraron afectará aún más sus finanzas.