Empleados dicen cambios ya son tardíos

Gremiales de trabajadores del Ministerio de Salud (MINSAL) y del Ministerio de Educación (MINED) cuestionaron los cambios de funcionarios anunciados por el Gobierno y argumentan que estos no terminarán los problemas que en la actualidad enfrenta el país. Ambas carteras podrían sufrir modificaciones, según trascendió.

Los empleados afirmaron que a pesar de que se hagan cambios en estas instituciones, la situación no mejorará, ya que no lograrán en poco más de un año lo que no ha podido hacer el FMLN en nueve. Además, señalaron que el mandatario antes de hacer un cambio en el Gobierno debe tomar en cuenta primero lo que denuncian los salvadoreños y la clase trabajadora, y así poder hacer un giro definitivo.

“El señor presidente no debe de sentarse a hablar con los ministros, no debe de sentarse a hablar con los mandos medios, debe él de actuar de una manera objetiva, reuniéndose con trabajadores que no tengan ninguna tendencia política”, manifestó Carlos Silva, empleado del Hospital Nacional San Rafael.

Además, aseguró que si en los meses que faltan para las elecciones presidenciales no se hace nada en temas como el del escalafón, abastecimiento de medicamentos, mejoras en la atención de los pacientes, u otras, el FMLN perderá la silla presidencial en 2019, ya que no contarán con la mayor parte de los votos de los trabajadores de salud.

Mientras tanto, el sindicato de trabajadores de salud del Hospital de Niños Benjamín Bloom manifestó estar de acuerdo con que se destituyan a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, debido a que en los últimos años lo único que han hecho es afectar a los pacientes y a los empleados de esa cartera de Estado. Aseguraron que llevarán una carta al presidente Sánchez Cerén, pidiendo el cambio de la funcionaria.

Por su parte, la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador se ha pronunciado, manifestaron que el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Ricardo Cea, debe de ser destituido de su cargo, ya que no ha trabajado para mejorar las condiciones de salud de los pacientes.

Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO, señaló que es necesario que las acciones de cambio no deben quedarse en palabras, sino que deben ver resultados. También, piden mejorar las condiciones del sector docente y tomar medidas para beneficio de todo el sistema educativo