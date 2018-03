Empleados exigen disculpa pública a José Luis Merino

Un grupo de trabajadores aglutinados en sindicatos de salud y educación se pronunciaron en contra de las declaraciones hechas por José Luis Merino, uno de los dirigentes de la cúpula del FMLN, quien hace una semana insultó a los empleados públicos y los acusó de que por ellos había sido el fracaso del partido de izquierda en las elecciones del 4 de marzo. Tras esas afirmaciones, varios sindicatos de trabajadores públicos exigen a Merino una disculpa pública para la clase trabajadora.

“Si él fuera un político más atinado, ya debió haberse retractado y pedir disculpas a los empleados públicos, pero a cualquiera de nosotros nos puede desafiar. Ese señor (Merino) es bastante atrevido en decir eso, ellos son los que han dejado desabastecer los hospitales, se olvidaron del pueblo, y ellos creen que la gente a título de fuerza va a votar por ellos, si la gente en El Salvador ya entendió que se puede sacudir a cualquier politiquero partidario a la hora que tenga la oportunidad, sea del partido que sea”, expresó Paz Zetino, secretario general de Bases Magisteriales.

Además, aseguraron que al dirigente del FMLN le falta humildad, así como a los demás altos mandos del partido izquierdista, ya que no aceptan la derrota en las pasadas elecciones municipales y legislativas, la cual fue provocada por el mal trabajo de los casi nueve años del gobierno del FMLN.

Los trabajadores dicen que es la misma cúpula del partido la que ha generado unas condiciones deplorables y están empeorando más la situación.

“Ellos quieren responsabilizar a otros de la derrota. Y esa derrota los únicos autores responsables son ellos, los de la cúpula del FMLN. Es que no son humildes para ver hacia dentro después del mal que han estado haciendo”, agregó Zetino.

Por su parte, el sector de trabajadores del Ministerio de Salud también reprochó las manifestaciones de Merino. Silvia Navarrete del sindicato de trabajadores de la Salud señaló que lo ocurrido es una muestra de la forma de trabajar de los dirigentes del Frente, que con prepotencia quieren solucionar su mala gestión, así como vincular a los empleados públicos en los problemas que ellos han generado de forma directa.

“Esa es una muestra de la prepotencia y la malcriadez de este Gobierno, especialmente de la cúpula del partido, quienes insultan y amenazan a los trabajadores públicos, y los trabajadores públicos no nos debemos a un partido político y ni mucho menos a la cúpula de un partido político, ya que los trabajadores públicos son pagados con los impuestos del pueblo salvadoreño y no con el dinero del partido; por lo tanto, los trabajadores exigimos respeto, ya que no son las palabras más adecuadas para dirigirse a los empleados, y que en lugar de amedrentarnos lo que hacen es crear más repudio hacia este Gobierno”, dijo Navarrete ayer.

El pasado lunes los ciudadanos Mariella Peña Pinto y Gerardo Suvillaga denunciaron a José Luis Merino ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por expresiones soeces hacia los empleados públicos. Según los demandantes, Merino ha violentado la Ley de Ética Gubernamental (LEG) tras las declaraciones del dirigente efemelenista.

“Todo funcionario debe ser respetuoso de la ley, respetuoso de la Constitución y de la dignidad de las personas”, expuso el lunes, Gerardo Suvillaga.