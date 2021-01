Empleados judiciales denuncian nuevos casos de covid-19

Empleados del Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla del departamento de La Libertad pidieron que les practiquen la prueba PCR para determinar si están infectados de covid-19, luego de que el juez titular de ese tribunal diera positivo.

Miembros del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) cuestionaron que el juez Jorge Eduardo Tenorio dijera que "no creía en el virus" y que por ello expusiera al personal. "Andaba diciendo (el juez) que el covid era mentira por eso no usaba mascarilla, que eso los masones son los que se lo han inventado y por eso llegaba a abrazar a los trabajadores sin mascarilla para hacerles ver que no estaba contagiado", aseguró Roswal Solórzano, representante del SITTOJ.

En una carta enviada por los empleados del Juzgado manifiestan que la mayoría de ellos pertenecen al grupo de riesgo y que existen varios con enfermedades crónicas. "Resulta importante e imperante que se nos practique dicha prueba a fin de detectar de forma temprana si estamos en riesgo y tomar medidas", detallan.

La encargada de la unidad de comunicaciones del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla dijo a LA PRENSA GRAFICA que los empleados de ese tribunal han sido informados que para el jueves 14 el Comité Interinstitucional para la Prevención del Covid, junto con el Ministerio de Salud, realizaran pruebas a los empleados de ese juzgado.

"Los jueces han hecho abuso, uso y desuso en la pandemia del personal. En el Centro Judicial Isidro Menéndez hay muchos juzgados que los jueces tienen a todos los empleados laborando en espacios pequeños", cuestionó Solórzano.

Miembros de SITTOJ reportan que hasta el 31 de diciembre de 2020 tenían un registro de 83 empleados judiciales que habían fallecido a causa de covid-19. "Hay una gran cantidad de compañeros enfermos y una gran cantidad muertos producto del abuso y la arbitrariedad de algunos jueces", criticó.