Empleados reinstalados de alcaldía de Estanzuelas, Usulután exigen el pago de salarios del período en que fueron cesados de sus cargos

La alcaldía de Estanzuelas, Usulután, dirigida por Salvador Quintanilla, del partido Nuevas Ideas, ha incumplido el mandato de pago que decretó el Ministerio de Trabajo a favor de siete empleados que fueron reinstalados a sus puestos tras haber sido despedidos de la comuna el 31 de agosto de 2021.

El Juzgado de Primera Instancia de Jucuapa, Usulután, emitió en distintas fechas, la primera en febrero de este año, las sentencias de reinstalo de los empleados, y el Ministerio de Trabajo el mandato de pago, el cual no ha sido cumplido a exactitud, lo que hace que la alcaldía adeude al menos $13,000 en concepto de salarios no percibidos al personal reinstalado.

"El alcalde ha dicho que no puede afrontar los pagos por falta de fondos en y ofrece una cuota mensual de $100" expresó uno de los reinstalados, que pidió no mencionar su nombre. "En mi caso me pagaron los meses adeudados que eran seis, pero no el aguinaldo y el Ministerio de Trabajo dijo que nos los tenían que dar", dijo otro empleado, que también pidió no ser identificado.