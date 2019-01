Empleados removidos eran activistas políticos

La Alcaldía de San Salvador dejó sin efecto los nombramientos de 19 empleados en cargos de confianza "que han usado su puesto para actividades político-partidarias", según un comunicado emitido desde la municipalidad.

Los nombramientos que quedaron sin efecto incluyen a la subgerente de Mercados, jefes de los departamentos de participación ciudadana, ordenamiento territorial, desarrollo local, servicios internos de diferentes distritos, así como agentes de seguridad especial del Cuerpo de Agentes Metropolitanos.

A excepción del jefe de Ordenamiento Territorial del distrito 4, Rónal Mejía Mejía, quien laboraba desde el 9 de septiembre de 2009, el resto de puestos ingresaron a la municipalidad en el periodo del exalcalde Nayib Bukele, es decir, tras el 1.º de mayo de 2015.

Sin embargo, la municipalidad no especificó si los empleados son activistas del partido GANA o del FMLN.

"Todo empleado de la alcaldía debe estar al servicio de la gente, y no podrá valerse de su cargo, ni usar recursos públicos para un partido político", expresó el alcalde en sus redes sociales y en un comunicado emitido por la oficina de prensa de la alcaldía.

Ante la acción reaccionó la ministra de Trabajo y Previsión Social, Sandra Guevara, quien dijo condenar "los 19 despidos injustificados de personas trabajadoras en las distintas dependencias de la Alcaldía de San Salvador".

En la misiva la municipalidad asegura que sus autoridades están "conscientes de que cada quien es libre de ejercer sus derechos políticos, pero estos deben ser fuera del horario de trabajo y sin usar recursos públicos"; no obstante, también señala que "no tolerará que se use la institución para beneficio de un partido o movimiento político".

En el pasado, Ernesto Muyshondt denunció en reiteradas ocasiones que en la gestión de Bukele se usó la alcaldía para promover la imagen del exalcalde.

"Hemos encontrado producciones audiovisuales que hacía la alcaldía facturando $25,000, $30,000 mensuales a un señor estrechamente vinculado a Bukele", expresó Muyshondt en noviembre del año pasado.