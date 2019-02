Empleados retoman paro de labores en alcaldía

Como medida de presión para que el concejo municipal apruebe un incremento salarial acordado anteriormente, e incluido en el presupuesto de la Alcaldía de Usulután para este año, los trabajadores de mantenimiento retomaron ayer un paro de labores y exigieron se les otorguen herramientas para poder realizar su trabajo.

Francisco Lara, secretario general de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), dijo que el 21 de enero acudieron a una reunión con el concejo municipal y plantearon las necesidades específicas con las que cuentan, pero no recibieron ninguna respuesta del alcalde y concejales.

"Hemos decidido continuar, ya que no hemos obtenido respuesta. Ya tuvimos una reunión con el concejo y hasta hoy no hemos recibido respuesta. En esa reunión planteamos siete puntos; entre estos solicitamos herramientas para poder hacer bien el trabajo. La administración actual no está funcionando y nos dicen que no hay suficientes fondos", manifestó.

Agregó que interpusieron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, por lo que el miércoles recibieron una dotación de rastrillos. "Ayer (miércoles) nos dieron solo 15 arañas (sic) y eso fue porque fuimos al Ministerio de Trabajo. Ellos necesitan que estemos presionando al patronal", expresó Lara.

Además, los empleados se quejan porque fueron informados de que ya se encuentra elaborada la carpeta técnica para comprar llantas nuevas, pero estas serían de fabricación china, y por tanto, afirman, de mala calidad.

El representante de ASTRAM indicó que hay cuatro camiones que no están brindando servicio de recolección de basura y algunos de los seis funcionando se encuentran en mal estado.

Las oficinas administrativas de la municipalidad atendieron ayer normalmente. En el paro participaron los miembros de ASTRAM.