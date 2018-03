Empleados y seguridad de zoo niegan golpiza a Gustavito

Lee también

Tres versiones diferentes han surgido sobre la muerte del hipopótamo Gustavito en el Zoológico Nacional de El Salvador. La hipótesis del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SITRAMEC) contradice la versión oficial, al sostener que hubo negligencia para tratar una infección estomacal y que no ocurrió ningún ataque en contra del animal. La empresa de seguridad, SEGUSAL, S. A. de C. V. encargada de cuidar el parque asegura que tras la muerte del hipopótamo podrían estar involucrados algunos empleados sindicalizados que tienen una pugna con la dirección del zoológico y la secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado.El secretario de SITRAMEC, Ricardo Amaya, aseguró a LA PRENSA GRÁFICA que la versión oficial es falsa y que lo que realmente sucedió fue que, 18 días antes de su muerte, Gustavito presentó síntomas de una infección estomacal. Los empleados del zoológico informaron a los veterinarios para que lo atendieran. Sin embargo, después de tratarlo no le dieron seguimiento y el hipopótamo perdió el apetito. Sin comer y débil, según Amaya, Gustavito se cayó varias veces hiriéndose con unos hierros que permanecen en el estanque.“Después de haber sido atendido, Gustavito siguió sin ganas de comer y se sentía muy débil. Por eso se caía y se hería solo con unos hierros que estaban en su estanque desde que lo construyeron. Aquí no hubo mano criminal, aquí hubo negligencia del director del zoológico y de los veterinarios”, dijo el secretario de SITRAMEC.Amaya detalló que una de las caídas más graves fue la que ocurrió cuando Gustavito caminaba sobre el filo de su estanque y, por su debilidad, cayó con la cabeza en los hierros, hiriéndose de gravedad.“El domingo en que murió, según contaron trabajadores del zoológico, le sacaron, vía anal, coágulos de sangre y zacate. Eso quiere decir que el animal aún estaba enfermo del estómago, y que los veterinarios y las autoridades no le habían dado seguimiento a su caso”, dijo el representante de SITRAMEC.La empresa de seguridad SEGUSAL coincide con SITRAMEC diciendo que la muerte de Gustavito no fue causada por una golpiza y heridas, ya que realizar ese tipo de actos era imposible, tomando en cuenta que el jueves por la madrugada, cuando supuestamente ocurrió la brutal golpiza con varillas y piedras, había tres agentes de seguridad privada y cámaras que, de alguna forma, hubieran grabado a los intrusos.“Por el presupuesto de SECULTURA, en el zoológico solamente nos han pedido tres agentes para cuidar las 40 manzanas de terreno. Uno de ellos estaba destacado en un portón, el segundo en el otro portón y el tercer agente hacía rondas en todo el zoológico. Ninguno de los tres vio algo irregular. Es que en el lugar es casi imposible que suceda algo; de hecho, el único riesgo es que se dé algún tipo de siniestro como terremoto o incendio. Esos son los únicos peligros”, dijo el gerente de SEGUSAL, quien pidió no ser identificado en esta nota.El gerente aseguró que el sábado pasado, cuando SECULTURA publicó que Gustavito había sido víctima de un brutal ataque con varillas, piedras y objetos cortopunzantes, se presentó al zoológico para pedir explicaciones a los tres agentes que hicieron turno. “Fui al zoológico. Entrevistamos y registramos a nuestros agentes y concluimos en que ellos no tenían nada que ver con el incidente. Hace falta la prueba del polígrafo. Ya tenemos listas sus fichas para entregarlas a la Fiscalía o Policía si las piden, pero estamos seguros de que no participaron”.El gerente también detalló que en la parte trasera del recinto en que estaba Gustavito encontraron dañado un portón, por el que probablemente había entrado alguien para hacer daño al animal.El gerente, aunque sin tener pruebas, también dijo que algunos de los empleados del zoológico, afiliados a los sindicatos, son los únicos que podrían tener acceso al recinto de Gustavito y hacerle daño, para generar una crisis en la dirección del parque.Otras fuentes, quienes prefirieron el anonimato, coincidieron con la versión del gerente de seguridad, sobre sindicatos que podrían estar detrás. Detallaron, además, que el domingo a eso de las 3:05 p. m. Gustavito se cayó de cabeza en el estanque, ante la mirada de la administradora. Desde ese momento ya no se pudo levantar y agonizó hasta las 9:30 p. m., cuando murió. El lunes a la una de la madrugada ingresó un tractor para cavar y enterrar al hipopótamo de forma exprés.