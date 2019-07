Empoderamiento de la mujer contribuye a disminuir violencia

Trabajar en el empoderamiento económico y político de las mujeres contribuiría a la reducción de la violencia en El Salvador, consideró María-Noel Vaeza, directora regional para América y el Caribe de ONU Mujeres, quien destacó que una de las prioridades en la agenda de la organización es el tema de la violencia contra las mujeres.

"Lamentablemente, en nuestra región, es la región que más violencia se da contra la mujer, no solamente intrafamiliar, sino también en los feminicidios. Violencia psicológica, violencia en el acoso laboral, acoso sexual, tenemos todo tipo de violencia", dijo.

Agregó que en la región se observó una primera generación de legislación que tipificó el delito de manera penal. Y la segunda generación de legislación aborda la violencia de manera integral, incluyendo en espacios públicos.

En el país desarrollan el programa "Spotlight", sobre el tema de feminicidios. "Nosotros tenemos un protocolo que le llamamos el Protocolo de La Esperanza, para que los fiscales trabajen de manera más integral, para lo que es la investigación contra feminicidios", reiteró.

Para Vaeza, quien recientemente ocupa el cargo de dirección regional, la segunda prioridad es lograr que las mujeres tengan acceso a medios económicos.

"Porque una mujer que tiene medios económicos no se queda con una pareja que le está pegando. El problema es que a veces la mujer no tiene dónde ir y no tiene cómo mantener a sus hijos; entonces, lamentablemente existen situaciones extremas, que tenemos que apoyarlas con políticas públicas, con centros de acogida a las mujeres", dijo.

La participación de la mujer en la economía de la región de América Latina ronda el 54 %. Con apoyo de cooperación también desarrollan programas para el liderazgo de las mujeres, producción y organización.

Un programa que esperan traer a El Salvador, que ya desarrollan en algunos países de Suramérica, se denomina Ganar-Ganar, que promueve mayor participación de mujeres en altos puestos gerenciales.

Consideró como "mito" decir que no hay suficientes mujeres capacitadas como pretexto para no dar oportunidades. "El mayor robo de la historia de la humanidad es que nos pagan el 33 % menos en El Salvador", comentó.