Emprendedor deja la Santa Lucía por inundaciones

La angustia e incertidumbre obligaron a Jasson Ulises Bravo de 35 años, junto con su esposa e hija de 2 años, a desistir de seguir viviendo en la colonia Santa Lucía, de Ilopango, donde cada lluvia es sinónimo de inundaciones. Luego de un año residiendo en el lugar, optó por salir de la zona y buscar un lugar más seguro por la seguridad de su familia.

Jasson afirmó que las lluvias e inundaciones registradas el pasado 2 de julio le provocaron "daños incalculables" en su hogar. En esa ocasión solo pudo recuperar la cocina y una lijadora, herramienta de su emprendimiento.

Los daños y el cansancio de esperar soluciones por parte de las autoridades para erradicar las constantes inundaciones le llevaron a tomar la decisión de buscar otro hogar, relató. Pero la razón principal de su decisión fue salvaguardar la vida de su familia.

"Mi hija de 2 años quedó dañada psicológicamente. Ella no podía ver el pasaje donde se encontraba la casa porque comenzaba a llorar, debía entrar cargada por nosotros porque no puede ni caminar en ese lugar. Ella lo vivió conmigo (la inundación de la casa) y fueron momentos muy difíciles para todos. Valoré la vida de ella y mi esposa para no seguir viviendo en ese lugar. A eso agregarle vivir bajo la zozobra de perderlo todo", detalló.

Desde entonces Jasson, junto con su esposa e hija de 2 años, viven con sus padres, alejados de la colonia Santa Lucía y donde esperan no volver a vivir una situación similar.

Lamentó que a pesar de las promesas realizadas por las autoridades de brindar soluciones a esta problemática, hasta la fecha la situación persiste. Al mismo tiempo, recordó que su llegada a la colonia se debió a una promesa realizada en 2020 por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el inicio de las obras de mitigación en la zona, con las cuales aseguraron que la problemática desaparecería. Pero no fue así.

"Nosotros nos fuimos a vivir engañados. Regresamos y lo perdimos todo. No culpo a la institución que realizó las obras o al ingeniero al frente de ellas. Pero sí a aquella persona que vino y dijo que el problema acá ya no existiría más. Desde entonces seguimos a la espera que verdaderamente se realicen obras que eviten esas inundaciones", afirmó.

Añadió que el MOP levantó un censo de las personas afectadas por las lluvias de principios de mes y entregaron una declaración jurada como personas afectadas y residentes de esa colonia. Sin embargo, afirmó que hasta el momento continúan sin recibir la ayuda.

Otro residente de la colonia Santa Lucía confirmó que el MOP los citó ayer para entregarles una ayuda económica, pero por los daños sufridos en 2020. LA PRENSA GRÁFICA consultó a la oficina de comunicaciones del MOP sobre estas ayudas, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.

La tarde del viernes 22 de julio, un microbús de la ruta 29 A con varios pasajeros a bordo, quedó atrapado en la zona del triángulo de la colonia debido a las inundaciones.

Vecinos señalaron que el conductor del microbús se dispuso a cruzar la vía inundada, quedando atrapado a los pocos metros de haberlo intentado.

Otra vecino que prefirió no revelar su identidad, relató que en pocos minutos el agua alcanzó la altura de las ventanas del microbús, por lo que también comenzó a inundarse. Un total de 21 personas, entre ellos niños y adultos mayores, fueron evacuadas a bordo de una balsa por elementos de la Fuerza Armada, sin que se reportaran lesionados.

VIGILANCIA. Lanchas de la Fuerza Armada permanecen en la zona para evacuar a los residentes durante las inundaciones.