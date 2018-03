Emprendedoras luchan por ampliar sus mercados

Lee también

En el Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE) de la Universidad de Oriente (UNIVO), en San Miguel, se han atendido alrededor de 937 personas que un día decidieron montar sus propios negocios, para lo cual formularon planes y los echaron a andar con las capacitaciones y apoyo recibidos durante varios meses.La empresa Indusal es uno de estos negocios que surgió con el proyecto de CDMYPE y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), que pertenece a mujeres emprendedoras, familiares entre sí, comandada por la madre y tres hijas.Priscila Zaldívar, una de las emprendedoras, asegura que gracias a las capacitaciones recibidas en el CDMYPE de la UNIVO logró aprender a fabricar cosméticos naturales, mientras que sus hermanas han montado sus propios negocios de panadería, banquetes para eventos y productos de limpieza del hogar.“Nos ayudaron a crear un plan de negocios, a diversificar los productos y a hacer la marca de los productos y los logotipos con los que comercializamos las líneas de cosméticos y de limpieza del hogar”, explicó.Según la joven, ahora que están vendiendo en varias plazas de la ciudad de San Miguel ya tienen como meta exportar productos de belleza que son fabricados de manera artesanal, con fórmulas naturales que llevan esencias de plantas, minerales, aceites y flores que son usadas también con fines medicinales. “Los jabones son muy apreciados por compatriotas que viven en Estados Unidos, y los llevan, por eso esperamos llegar a exportarlos”, añadió.Otro de los negocios que ha crecido hasta posicionarse en tiendas y minisupermercados de la ciudad es Pan Victoria, manejado por Yancy Maricela Murillo Sermeño, de 28 años, quien cuenta que decidió solicitar apoyo al CDMYPE de la UNIVO luego de que su pequeño negocio de venta naufragó y no tenía otro recurso para navegar bien y procurarse su sustento y el de su familia.Murillo Sermeño relata que junto a su madre alquilaban un vehículo, compraban pan y lo vendían en cantones, caseríos y colonias del municipio. Sin embargo, toda la ganancia se les iba en pagar el transporte y el pago de las personas que les ayudaban, al punto que tuvieron que ofrecer el producto en buses y de casa en casa, para lograr cubrir los costos y obtener algo de dinero para subsistir.“Cuando ya no sabía qué hacer una amiga me comentó que en la UNIVO existía un CDMYPE que me podía ayudar a reformular el negocio. Ahí me asignaron un asesor y ellos me dijeron cuáles eran las debilidades de mi negocio, tales como que no tenía una marca definida y un nombre”, explicó.Sermeño agregó que con el apoyo pasó de ser revendedora de pan a fabricante de una amplia gama de pan dulce y salado, pues recibió clases con un chef que le enseñó las recetas para elaborar pan de caja y de bollo, así como pan dulce menudo que es muy gustado y vendido en tiendas de comunidades rurales y urbanas.La meta de esta emprendedora es adquirir un nuevo crédito para montar su propia panadería, pues por ahora deben alquilar la maquinaria para sacar la producción con la cual ha podido dar empleo a seis personas que se encargan de fabricarlo y distribuirlo.