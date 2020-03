Emprendedores piden apoyo a Gobierno

Miembros del Gremio de Emprendedores Salvadoreños (GESAL) solicitaron al presidente Nayib Bukele ser incluidos en la entrega de $300 que el gobierno está realizando, ya que se han visto directamente afectados por la emergencia que se vive debido al COVID-19.

"Si nosotros no vendemos en los eventos que nos invitan no percibimos ingresos económicos. Somos un sector que hasta la fecha estamos totalmente desprotegidos, por eso pedimos el apoyo del gobierno para poder subsistir en este tiempo en el que no podemos trabajar", manifestó Jaime Murillo, representante del gremio de emprendedores.

Agregó, que la situación que están viviendo las personas que subsisten de sus emprendimientos es crítica, ya que desde que inició la emergencia en el país no han podido trabajar.

"Los emprendedores somos trabajadores y artesanos independientes, por eso necesitamos la ayuda", dijo Murillo.