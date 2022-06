Empresa de funcionario ganó $1.2 millones en licitaciones con alcaldías

Una empresa dirigida por la familia de Cristian Flores, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, ganó en 2021 dos contratos que suman $1,283,974 en dos alcaldías del oriente del país para instalar luminarias LED a precios por encima del mercado.

Se trata de Grupo Flores, una empresa dedicada a la venta de pisos y azulejos desde 2005 y actualmente dirigida por Pedro Antonio Flores Torres y Franklin Antonio Flores Sandoval, padre y hermano del funcionario, respectivamente. El primero es presidente en la sociedad y el segundo es secretario en la junta directiva. Cristian Flores; sin embargo, no ha estado al margen del negocio: fungió como director comercial hasta agosto de 2020 y es accionista de la sociedad, según consta en el acta de constitución inscrita en el Registro de Comercio.

Los contratos con Grupo Flores fueron firmados por las alcaldías de La Unión y San Francisco Gotera, en el oriente del país, una región que no es desconocida para el funcionario. Se adjudicaron entre febrero y marzo de 2021, cuando Flores ya tenía un cargo de confianza en el gobierno de Nayib Bukele.

Antes de este nombramiento, Flores había intentado, sin éxito, competir por la candidatura a la alcaldía de San Miguel con Nuevas Ideas para las elecciones de 2021. Llegó a ser precandidato del partido, pero una coalición entre Nuevas Ideas y GANA colocó a Wilfredo Salgado de nuevo en la administración de la comuna. En septiembre de 2020, Bukele nombró a Flores como subcomisionado de Proyectos Estratégicos y en abril de 2021 lo ascendió a comisionado.

En febrero de 2021, cuando llevaba cinco meses como funcionario del Ejecutivo, la alcaldía de San Francisco Gotera contrató a Grupo Flores por $914,301,000 para instalar 1,091 luminarias. Este proyecto abarcaba la iluminación de varios espacios, entre estos el alumbrado de calles. La alcaldía pagó a $437 la unidad de lámparas marca Moonoff, más $59.30 por instalación. A ese precio fueron compradas 960 lámparas de 60 watts. Otras 131 luminarias de 160 watts para edificios históricos, como la iglesia y la fachada del excine Morazán, costaron $376.53 cada una, con un extra de $415.63 por cada instalación, según documentos obtenidos por LA PRENSA GRÁFICA a través de la Oficina de Acceso a la Información de la alcaldía.

En Gotera, la comuna era dirigida por Nahin Ferrufino, de GANA, el partido que ocupó Bukele para llegar a la Casa Presidencial en 2019. Este periódico consultó a Ferrufino por este tema, pero aseguró que como alcalde no tenía influencia en la decisión. "De esos procesos como concejo no nos metemos, ahí la UACI es la que se encarga, no le sabría dar mayores datos", dijo Ferrufino, y negó algún vínculo con el comisionado Flores o su familia.

El contrato que Grupo Flores ganó en La Unión ocurrió un mes después y asciende a $373,673.94 por 500 lámparas LED. Entonces, la comuna era dirigida por Ezequiel Milla, de ARENA, un alcalde que en 2020, durante la cuarentena, se mostró cercano al presidente Bukele. Previo a su salida de la comuna, Milla fue señalado en la lista Engel de Estados Unidos por presunta corrupción.

En La Unión, el precio por cada luminaria también incluye la instalación y desmontaje de las lámparas anteriores. La empresa vendió cada luminaria Moonoff de 60 watts a $631.24, según consta en el documento de recepción de la obra. Por instalar cada lámpara, cobró $83.29 y otros $28.93 por desmontar cada una de las anteriores. En promedio, cada lámpara, con su instalación y desmontaje, costó $747.34.

LA PRENSA GRÁFICA consultó al exalcalde Ezequiel Milla sobre esta adjudicación, pero también aseguró que no tuvo poder de decisión en este proceso. "Los procesos los maneja la UACI, en ningún momento lo ve el concejo de la alcaldía", sostuvo Milla. Aseguró que conoce al comisionado, pero no tiene un vínculo cercano con él ni su familia.

Contratos. Uno de los contratos otorgados al Grupo Flores fue firmado por la alcaldía de Gotera.

Precios superan los del mercado

En los contratos a favor de Grupo Flores, hay una notable diferencia de precios entre alcaldías. Por ejemplo, el costo de instalación que cobró en La Unión sobrepasa en $24 por unidad al proyecto en Gotera. Además, el precio de las luminarias es $194 más caro también en La Unión, a pesar de que es el mismo voltaje y la misma marca.

Moonoff, la marca de las luminarias instaladas en La Unión, es de origen español y tiene oficinas en Colombia, Perú, España y Estados Unidos. En el país no tiene sede, pero realizan exportaciones a solicitud, explicó uno de los representantes de la empresa. El precio de las lámparas en Perú, según una cotización realizada por LA PRENSA GRÁFICA, es de $228.39. Es decir, $402.85 menos que lo que Grupo Flores vendió a la alcaldía.

Además de la diferencia de pagos entre alcaldías, los documentos evidencian que las comunas pagaron luminarias e instalaciones a precios que están por encima del mercado, según un sondeo con empresas dedicadas a este rubro realizado por este periódico, que también cotizó costos de diferentes marcas para alumbrado público en tres compañías dedicadas al suministro del servicio en el país.

Según explicó un ingeniero eléctrico, quien se desempeña en el rubro de luminarias, los costos varían según la potencia de la lámpara, que sería el número de watts, y sus características físicas, si son de aluminio o plástico.

Las cotizaciones indican que incluso lámparas con mayor potencia y marcas más reconocidas tienen costos menores en el mercado. Una de las empresas cotizadas cobra $240 por cada lámpara marca Sylvania de 66 watts, con materiales de instalación incluidos. El costo de instalación, dijeron, rondaría los $30 por lámpara. Otra empresa vende luminarias Philips de 100 watts a $262.14 con sus materiales de instalación. Los costos de instalación rondarían los $35, explicaron. Finalmente, se cotizó precios con Grupo Flores, quienes respondieron que en existencia tenían lámparas de 100 watts, marca LuxPro LED, a un costo de $285, con los materiales de instalación. Mientras en las alcaldías cobraron hasta $400 por instalación, aseguraron que para particulares no cuentan con ese servicio.

Comisionado se desliga

Otro experto en luminarias, que ha proveído a otras alcaldías del país, hizo una comparación de precios con cinco marcas que circulan en el mercado nacional y concluyó que los costos están por encima de la calidad de las lámparas que vendió Grupo Flores. "Habría que ver bajo qué parámetros se pidieron y por qué no tomaron en cuenta las que se manejan en el país, ya que el respaldo de garantías es mucho mejor cuando se trabaja de manera local", agregó.

De acuerdo con Ruth López, jefa anticorrupción de Cristosal, "favorecer adquisiciones por encima del precio de referencia implica que no hubo un adecuado estudio de mercado o que se busca inclinar la balanza para favorecer una oferta ya que el precio es un factor competitivo por excelencia".

En la mañana del jueves 2 de junio, LA PRENSA GRÁFICA contactó vía telefónica a Pedro Antonio Flores Torres, presidente de la empresa, para consultar sobre la diferencia de costos en los contratos. Luego de escuchar las preguntas, Flores Torres puso al teléfono, para responder en nombre de la empresa, al "financiero".

"Como sabe, el costo de producción de una luminaria no solo es cuánto cuesta, los insumos (al) fabricarse, sino también está la calidad del proceso de fabricación, los estándares que se cumplen. Hay otro trámite que es la importación, a nivel de logística. A nivel de calidad, las garantías que ofrecen los productos de forma local, no son comparables con las garantías que ofrece nuestro producto", dijo esta persona, quien no se identificó.

Flores Torres retomó la conversación e insistió en que su hijo, Cristian, ya no forma parte de la empresa, pero mencionó que los documentos probatorios son de carácter privado. Flores amenazó con tomar acciones legales si esta publicación se hacía. "Si la publicación se hace tendría consecuencias si me llega a afectar como empresa privada, se lo advierto (...). Hay que tener mucho cuidado porque sería una acción legal que tomaría la empresa contra usted y contra el medio para el que trabaja", dijo Flores Torres.

El procedimiento para ganar la licitación en Gotera fue a través de una segunda convocatoria. La primera se declaró desierta pese a que había ofertado la empresa UNITAPE EL SALVADOR. Este medio consultó a un representante de la empresa sobre el proceso en el que participaron. Ellos explicaron que, aunque realizaron la visita de campo, finalmente no presentaron oferta a la alcaldía por una "decisión interna de la empresa". La alcaldía abrió una segunda convocatoria y Grupo Flores se apuntó. Ahí fue seleccionada.

En el caso de La Unión, la primera convocatoria también fue declarada desierta, de acuerdo con el acta de la sesión del concejo municipal del 3 de marzo 2021. Luego convocaron una segunda vez y Grupo Flores fue la única oferta.

Según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, si hay una sola oferta, esta debe analizarse. La ley establece también que si la oferta no cumple con los requisitos, debe declararse desierta la convocatoria e iniciar otra gestión. La Comisión de Evaluación de Ofertas en La Unión, sin embargo, consideró que la propuesta era la apropiada.

"Después de revisar dicho informe y considerando que la evaluación se realizó en base al artículo 63 de la LACAP, es decir con un solo participante, ya que hubo una sola oferta, la cual fue presentada por GRUPO FLORES, S.A de C.V., resultando dicha sociedad evaluada satisfactoriamente en todo los aspectos: legales, financieros, técnicos y económicos, obteniendo un total de 82.75 puntos en la evaluación, concluyendo dicha comisión que la oferta califica", reza el documento.

LA PRENSA GRÁFICA consultó al comisionado Flores sobre su involucramiento en estos procesos. "La empresa ha ganado licitaciones con las municipalidades desde mucho antes. Han sido transparentes. No soy accionista de la empresa desde febrero 2019, aun así la empresa es de mi familia y a toda honra lo puedo decir". Cristian Flores confirmó que en 2020 continuaba como director comercial de la empresa, puesto que abandonó cuando se convirtió en comisionado presidencial.