Empresa privada responde a necesidades de la emprendedora Eva Hércules, tras conocerse su historia en LA PRENSA GRÁFICA

El pasado 15 de abril La Prensa Gráfica publicó su historia. Se trata de Eva Hércules, la salvadoreña que contra viento y marea se continuó preparando en la vida.



Eva se graduó en enero de este año como licenciada en Mercadeo de la Universidad Andrés Bello y aunque no ha podido colocarse aún en un puesto afín a su título universitario, eso no le quita el impulso de sacar provecho de cada oportunidad que le llega a su vida.

Vive en Ciudad Delgado, una populosa ciudad ubicada al norte de San Salvador, lugar donde ejerce como cosmetóloga. Luego de la publicación de LA PRENSA GRÁFICA una empresa la contactó y le ofreció un curso de actualización de colores de moda y de otras especialidades relacionadas con la belleza femenina, algo que aceptó de inmediato.

Así, desde la semana pasada comenzó el curso de actualización. "Comencé la semana pasada y el cuerso va hasta el mes de junio", dijo la emprendedora cuscatleca quien también elabora tortillas de maíz para vender junto a una amiga y socia, en la fachada de su casa.

Eva tomó el ofrecimiento de un curso de actualización de colores, el cual le fue ofrecido de forma gratuita por Laboratorios Suizos y la marca de belleza Wella.

Eva no le frunce el ceño al trabajo ni se avergüenza por hacer tortillas para salir adelante en su vida, una decisión que tomó en tiempos de la pandemia del covid-19, el año pasado, y que mantiene vigente. De hecho, los ingresos de la tortillería le permitieron terminar sus estudios académicos en línea, a la vez que le permitió hacer su trabajo final de graduación y pagar los gastos de graduación.



Madre de dos hijos, quienes ya se independizaron, y madre soltera, Eva ha venido luchando en los últimos años contra los estereotipos. "Sueño con que el Gobierno o una empresa me dé un trabajo formal, por eso me he esforzado y me sigo esforzando. Ojalá alguien me abra una puerta", dijo.



Su historia ha tenido tal impacto que en los próximos días una cadena de televisión internacional difundirá parte de su vida, para la audiencia en Estados Unidos.