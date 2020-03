Empresa sigue en la espera de los permisos ambientales de la alcaldía de Santa Ana

La Sociedad Desarrollos Agua Caliente S.A. de C.V. sigue en la espera que la alcaldía de Santa Ana le otorge el permiso de construcción de un proyecto habitacional en el Lago de Coatepeque. Dicho permiso no ha sido otorgado porque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no ha dado el aval en el aspecto ambiental.

La alcaldesa Milena de Calderón ha manifestado que espera el aval de la entidad de gobierno para otorgar los permisos respectivos.

"La alcaldesa aún espera la opinión que solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a resolver el recurso de reconsideración solicitada por la sociedad. No afirma de manera tajante que no otorgará el permiso", dice parte de un documento enviado por la sociedad a este medio de comunicación.

Fuentes de la comuna santaneca no informaron si ya han recibido el permiso, por lo que expresaron que en los próximos días esperan tener novedades en el caso, pero aseguraron que de recibir el aval del MARN, no existiría problema en otorgar los permisos de construcción del proyecto habitacional Aguas Calientes Lake Villas, situado en el cerro El Afate.

Esa zona es considerado como una zona protegida por la importancia ambiental que tiene para la conservación del medio ambiente en el Lago de Coatepeque, por lo que es necesario contar con el aval de las autoridades de medio ambiente, proceso que está esperando la Sociedad Desarrollos Agua Caliente.

En el lugar se pretenden construir villas residenciales con acceso privada a la playa del lago.

"No puedo dar ese permiso de construcción, mientras el Ministerio de Medio Ambiente no de claramente el permiso como Ministerio de Medio Ambiente, porque me tengo que basar en lo que él dice, entonces lo hemos hecho al Ministerio de Medio Ambiente, que me me diga sobre ese, ese acuerdo del 2008, que si ahora está vigente", expresó días atrás la alcaldesa.

Para la próxima semana se espera que la funcionaria o algún representante hablen sobre el tema.

Actualmente, la empresa ha realizado hasta la fecha una vereda peatonal, de 420 metros de largo con dos metros dde ancho, misma que sería estabilizada con piedra recolectada del mismo lugar, a efecto de evitar la erosión.

Dicho trabajos fueron solicitados a la alcaldía mediante una carte el 27 de enero del año pasado, por lo que la respuesta de la comuna santaneca fue positiva, por lo que han realizado la vereda y la instalación de soportes para contenedores, que ya se contaban con la autorización.

Asimismo, el 13 de enero de este año realizaron una inspección en el lugar, en la cual participaron la Jueza Ambiental junto a su Secretario de Actuaciones y miembros del equipo Multidisciplinario de la Unidad Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, por lo que establecieron mediante el acta de inspección MC-86-19 en su literal c que "se indagó y no se encontró evidencia de uso de explosivos".

Desde el 20 de agosto del 2018 el Juzgado Ambiental de occidente ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la suspensión de los permisos ambientales de construcción de edificaciones en las zonas de influencia directa del lago de Coatepeque, esto como una medida para garantizar la conservación de los recursos naturales en la zona.

Por lo que la entidad de gobierno aún se encuentra analizando diversos casos.