Empresario chino compra parte de la isla Perico y propiedades cercanas

El empresario chino-salvadoreño Bo Yang, concretó la compraventa de la parte privada de la isla Perico, en La Unión, la cual venía siendo negociada desde mediados del año pasado con los cinco propietarios de la familia Imbers, quienes tenían cada uno el 20% de casi la mitad de la isla que suma alrededor de 250 manzanas de terreno, según registros oficiales.

La firma de la negociación se realizó el 15 de noviembre de este año, ante el notario Johan Alberto Tomasino Ramírez, y estuvieron presentes los vendedores o apoderados legales de cada uno de ellos, para ejecutar la compraventa de la parte privada del islote que comprende un poco más de 106 manzanas de terreno, las cuales fueron negociadas por una monto de $730,159.15.

Al mismo tiempo se hicieron otras tres compraventas por varios inmuebles que eran propiedad de la familia Imbers, y que están situados en diferentes islas del golfo, pero con proporciones menores de terreno comparado al de la isla Perico. Todas esas otras propiedades fueron compradas por un valor que suma $219,840.71.

Las compraventas fueron presentadas al Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca de la Tercera Sección de Oriente del Centro Nacional de Registro (CNR), para realizar la respectiva inscripción del nuevo dueño, pero el pasado miércoles 27 de noviembre el registrador hizo dos observaciones a los instrumentos de compraventa, la cuales pueden ser superadas, pero que de momento mantiene en suspenso la inscripción del nuevo propietario.

"Dirección del inmueble no confronta según sistema dirección en islas del golfo, La Unión; además consignan como descripción de la matricula propiedad de Guadalupe Quezada Viuda de Imbers, lo cual no corresponde", dice la primera observación que contiene el documento de notificación emitido por el CNR.

La segunda observación está relacionada con que las compraventas firmadas superan los $28 mil, y en razón de los montos, debe establecerse solvencias tributarias emitidas por el Ministerio de Hacienda por parte de los vendedores y compradores, pero según el documento, una de las vendedoras y el comprador están en proceso de actualización de su solvencia tributaria, lo que tampoco implica que están insolventes, pero esta situación ha detenido la inscripción.

No obstante, el registrador no observó la ausencia de la solvencia tributaria municipal, lo cual también está consignado en la Ley General Tributaria Municipal, y obliga según el artículo 16, a los registradores a exigir la solvencia de tributos municipales, la cual de acuerdo con el alcalde de La Unión, Ezequiel Milla, la comuna no ha emitido.

La compraventa de una parte de la isla Perico, en La Unión, que se firmó entre la familia Imbers y el empresario chino ha generado preocupación entre quienes por toda una vida han habitado en ese islote.

En dicho lugar residen un poco más de 40 familias integradas por 144 personas, quienes están en vilo, pues desconocen que parte del islote es el que se ha vendido, y tampoco saben si ellos están viviendo dentro de los límites del terreno que han pasado a manos del empresario Yang.

Los isleños afirman que desde la visita que recibieron el año pasado de parte de técnicos del CNR, no volvieron a tener acercamientos ni información al respecto, y se esperaba que las inspección fuera con fines de aclarar si la comunidad estaba residiendo en la propiedad privada o del Estado.