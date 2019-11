Empresario no fue notificado de proceso

El empresario santaneco Víctor Manuel Herrera Magaña, detenido el fin de semana pasado cuando quería salir en un viaje familiar a Guatemala por la frontera Las Chinamas, quien poseía activa una orden judicial de detención por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales, asegura que nunca fue notificado por el juzgado Tercero de Paz de Santa Ana sobre el proceso judicial en su contra.

"En la nota decía que yo había sido declarado en estado de rebeldía porque no me había presentado a las dos audiencias, cosa que no recibí ni la primera ni la segunda (notificación), cuando mi abogado llega al juzgado, en el acta, al final, aparece que dice que yo nunca fui citado porque no dieron con mi dirección", manifiesta Herrera Magaña.

De acuerdo al empresario, el notificador del Juzgado de Paz no realizó su trabajo y a pesar que su vivienda se encuentra en una calle principal de Santa Ana, de fácil ubicación, no recibió ninguna notificación sobre el proceso.El empresario asegura que si bien existió la deuda por la que se inició el proceso en su contra, de $2,120.90 (la cual ya fue cancelada) esta se originó por un error administrativo interno de su empresa.

Herrera Magaña, fue puesto en libertad el pasado lunes por la mañana.