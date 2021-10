Empresarios de buses piden eliminar extorsiones

Empresarios de la Asociación de transportistas Ahuachapanecos (Asotra) de la ruta 202, que hace su recorrido de Ahuachapán a San Salvador y viceversa, piden al gobierno medidas inmediatas para erradicar el crimen organizado. Lamentan que desde hace 16 años pandilleros obligan a la empresa a pagar grandes sumas de dinero en concepto de extorsión a cambio de no atentar contra la vida de los motoristas.

“Como empresa siempre hemos estado con la disposición de prestar el servicio, lamentablemente los malos (pandillas) exigen extorsión desde el 2005, ese problema no se quita, y hay temporadas que piden más (como diciembre) y ya no soportamos la situación. Hacemos un llamado a las autoridades a cambiar la legislación, el crimen organizado no se combate con el Plan Control Territorial”, expresó un socio de Asotra.

Foto LPG/ Marielos Román.

Asotra trabaja con el acompañamiento de dos soldados en cada unidad desde Ahuachapán hacia San Salvador y viceversa, tal como ocurrió en julio pasado cuando hubo una suspensión similar.

Un motorista expresó que sienten temor de salir a trabajar, pero la misma necesidad los hace volver a sacar las unidades de transporte, debido a que ganan por viaje. Pidió protección, “los delincuentes atenta contra la vida de personas inocentes, que lo único que hacemos es ganarnos honradamente el dinero”, enfatizó.

Foto LPG/ Marielos Román.