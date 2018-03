Empresarios se oponen al uso de camiones y más mototaxis en transporte

Lee también

Empresarios aglutinados en la Mesa de Transporte se oponen a que la Asamblea Legislativa modifique los artículos 26 y 27 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para autorizar que se utilicen camiones, pick up y mototaxis como vehículos destinados a la movilidad de pasajeros.Los transportistas, que llegaron ayer a la Asamblea, aseguran que varios diputados de la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa, entre ellos David Reyes, pretenden empujar una modificación a la normativa vial orientada a la autorización de “camiones de hasta 8 toneladas, pick up y más mototaxis”.“Nosotros consideramos (que) eso va en contra de los esfuerzos que estamos haciendo como sector. Quieren tratar a los usuarios como si fueran semovientes”, dijo René Velasco, representante de la Asociación de Empresarios Salvadoreños del Transporte de Pasajeros (AESTP).William Cáceres, de FECOATRANS, agregó que así como podrían circular camiones, también lo harían buses y microbuses; por lo que consideró que se trata de una medida que busca únicamente un fin electoral.Velasco también dijo que el diputado Reyes quiere convertir en ley que todas la unidades de transporte colectivo cuenten con un dispositivo que permita la accesibilidad a las personas que padecen discapacidad; sin embargo, señaló que sería una inversión millonaria instalar ese mecanismo en las “11,000 unidades”. Agregó que el 25 % de la flota ya cuenta con ese dispositivo.El diputado Reyes salió al paso de las declaraciones de los transportistas y defendió su propuesta de velar para que las personas con discapacidad puedan abordar las unidades de transporte con facilidad. Además, dijo que la idea de normar a las mototaxis y otro tipo de vehículos como pick up o camiones es para asegurar la movilidad de los pasajeros en lugares remotos donde no hay líneas de transporte.Los empresarios no pudieron exponer sus argumentos en la comisión de obras públicas porque no se trató el tema. Pero, señalaron que el próximo lunes llegarán nuevamente al parlamento para evitar que se apruebe la modificación a la ley que a su juicio “afecta la inversión que el sector realiza por mejorar el servicio a los usuarios”.