Empresarios y el Gobierno de El Salvador lanzan plan de reactivación económica

La ANEP y otras gremiales empresariales negociaron durante tres semanas con el Ejecutivo una serie de acuerdos para lanzar un plan de reactivación económica que implicará la obtención de préstamos por un valor de $1,100 millones. Las medidas incluyen dos fideicomisos: uno de $140 millones para la micro, pequeña y mediana empresa, y otro de $360 millones para el otorgamiento de créditos. Además, habrá un fondo de más de $100 millones para empresarios del sector informal.

El anuncio del plan fue realizado por el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro; el secretario jurídico, Conan Castro; el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes; la ministra de Economía, María Luisa Hayem; el presidente de la ANEP, Luis Cardenal; el presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial (CAMAGRO), Agustín Martínez; el presidente de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), José Mayorga; el presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), Manuel Flores; el presidente de la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores (ABECAFÉ), Juan Francisco de Sola; el presidente de la Asociación Azucarera, Mario Salaverría; y el presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Marvin Melgar.

"Es una propuesta económica para financiar la reactivación de la economía. Incluye apertura de créditos a bajas tasas de interés para micro, pequeña y gran empresas afectadas por la pandemia del covid-19", dijo Fuentes, quien aseguró que ésta propuesta requiere un nuevo endeudamiento que deberá ser discutido en conjunto con la Asamblea Legislativa.

Según dijo Cardenal, la propuesta se discutió durante tres semanas. Aseguró que no son propuestas mágicas, pero sí son un primer paso para palear la crisis.

"Hemos buscado medidas creativas de cómo inyectarle liquidez a la economía nacional. No es un plan perfecto, no es una solución mágica, no es dinero regalado, pero es una medida creativa para encontrar una solución a esta crisis", aseguró el presidente de la ANEP.

"Esta propuesta económica la hemos estado trabajando con organismos internacionales, inversionistas que compran títulos de El Salvador. Como ha dicho el presidente de la ANEP, va a servir para que la economía nacional siga funcionando. Buscamos apoyar la cadena de pagos y que la economía vuelva a circular y no se detenga", agregó Fuentes.

Este plan se une a los $2,000 millones que aprobó la Asamblea Legislativa en marzo pasado.

Por su parte, el presidente de la república, Nayib Bukele, expresó que "para nuestro Gobierno, siempre ha sido y será la prioridad, la vida de los salvadoreños, también entendemos que muchos la están pasando muy duro y si bien, ninguna perdida económica se compara con la perdida de nuestros seres queridos, también es cierto que si el Gobierno puede hacer algo para ayudar en esta parte menos importante, debe hacerlo".

Sector. Las MYPES han sido uno de los sectores afectados.

Plan para la agricultura

Bukele también aseguró que en el plan se incluyen $500 millones para el agro con el objetivo de que el país "se vuelva autosostenible" en términos alimentarios.

El plan pretende crear un millón de empleos en el campo: "más de la totalidad de empleos formales que tenía nuestro país antes de la pandemia".

"De esta manera seguiremos con la prioridad de cuidar la salud y la vida de los salvadoreños; pero, paralelamente, le daremos un empujón a nuestra economía para que podamos aguantar y luego arrancar motores de nuestra creatividad, emprendedurismo y trabajo, con todo, como los salvadoreños lo sabemos hacer", expresó.

Medidas presentadas por el Gobierno de El Salvador y empresarios

El Ejecutivo y las gremiales económicas anunciaron ayer medidas para la economía.

1. Bono solidario

ANEP propone una solicitud para financiar un bono solidario para garantizar ingresos para los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas formales que han cesado operaciones y para las que han sido afectadas por la pandemia del covid-19.

2. Préstamos

$600 millones para préstamos para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Incluirá a las empresas informales que se encuentran bancarizadas y puedan tener forma de comprobar los ingresos que sus empresas tenían antes de la pandemia.

3. CONAMYPE

$100 millones se destinarán para préstamos dirigidos para el sector informal, coordinado por CONAMYPE. Así, según el Gobierno, el sector informal podrá volver a arrancar sus negocios, sin necesidad de acudir a usureros para encontrar préstamos.

4. Canastas Básicas

$50 millones mensuales, mientras dure la pandemia, para la adquisición de 1.7 millones de paquetes de alimentos, que serán distribuidos en los hogares de personas afectadas. Las cotizaciones para las primeras canastas ya se encuentra en la web de BOLPROS.

5. Salarios a empleados

El pago, por parte del Gobierno, del 50% del salario de los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas, a todo su personal. De esta manera, según el gobierno, no solo se ayudará a emprendedores, sino a los trabajadores, que dependen de su salario.

6. Pago de renta

Prorrogar el pago del impuesto de la renta hasta el 30 de junio y dar cuotas automáticas para el pago sin intereses ni multas. De esa manera, un dinero que las empresas ganaron el año pasado, les servirá para cubrir algunos gastos que tengan en estos tiempos de pandemia.