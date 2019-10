Empresas de ALBA petróleo continúan bajo investigación

La Fiscalía está buscando pruebas que indiquen que estas empresas lavaron dinero proveniente de Venezuela. Sin embargo, hasta el momento, no han encontrado nada y las investigaciones no se han dirigido a ninguna persona que dirija estas empresas o a ningún dirigente del partido de izquierda en particular, aseguró ayer, en Washington, el Fiscal General, Raúl Melara.

"La investigación sigue, es mucha documentación que se incautó y la institución necesita tiempo para analizar toda esa documentación. Hubo capital semilla, claro, de Venezuela y de ahí se formaron las empresas", explicó.

Según la Fiscalía, entre 2010 y 2018, las empresas de ALBA Petróleo realizaron transacciones de más de $300 millones. Con la investigación se pretende determinar de dónde proviene todo ese dinero, hacia dónde se dirigió, en qué se invirtió o si las transacciones fueron lícitas.

"Hablamos del dinero que ha circulado en estas empresas en nueve años y si todo el movimiento de ese dinero ha sido legal. Son miles de documentos, equipo informático y otros. Lo importante aquí es el mensaje que queremos enviar, no se puede tomar ventaja del gobierno y no importa si es de izquierda o de derecha, no se puede tomar el dinero de la gente", dijo Melara.

Espera extraditar a Funes

El fiscal Melara destacó el trabajo que ha realizado la Fiscalía en los casos de corrupción de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, por delitos relacionados a la corrupción en El Salvador y a la sustracción de bienes del Estado.

Melara dijo que espera que durante su período se pueda extraditar al expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y recién designado ciudadano nicaragüense, bajo la protección del presidente Daniel Ortega.

"Espero que podamos extraditar al presidente Funes, que ahora es un ciudadano de Nicaragua. Hemos tenido problemas para buscarlo y llevarlo de regreso a El Salvador, para que enfrente la justicia salvadoreña", señaló.