Empresas extranjeras controlaban telefonía en las prisiones

Panameña y colombiana. Esas eran las nacionalidades de las dos empresas que controlaban el negocio de telefonía en las cárceles salvadoreñas. El sistema, según el ministro de Justicia y Seguridad, funcionaba por medio de unas cabinas telefónicas instaladas en la mayoría de las prisiones para que los reos pudieran tener comunicación con el exterior.

En 2015, las anteriores autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) crearon un sistema similar a una tarjeta de débito para que los familiares de los privados de libertad pudieran depositar un máximo de $50 al mes para que pudieran realizar llamadas. Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, aseguró ayer que ese monto subió en los últimos meses "hasta los $100 mensuales".

Las autoridades señalaron que van a revisar los contratos con esas empresas para descubrir los nexos de las anteriores autoridades de Seguridad Pública: "Hay empresas internacionales, una panameña y otra colombiana, operando las casetas de los centros penales. Estamos revisando los convenios y vamos a hacer públicos los hallazgos", dijo Rivas durante su participación en la entrevista "Frente a frente".

De acuerdo con el ministro, el 89 % del dinero que recolectaba el sistema con las llamadas telefónicas de los internos le quedaba a las "empresas destinadas a este negocio", y solo el 11 % restante "iba para los centros penales".

El 20 de junio pasado, la DGCP anunció en su cuenta de Twitter que a partir de ese día queda suspendido el depósito de dinero que los familiares hacían para que los internos pudieran comunicarse con ellos y con sus abogados. Las autoridades justificaron la medida con el argumento de que esa comunicación era utilizada por los reos para ordenar extorsiones y homicidios. Esa suspensión fue parte de la declaratoria de emergencia que las nuevas autoridades impusieron en todos los 28 centros penitenciarios del país.

Según Rivas, con la reciente declaratoria de emergencia quedó sin efecto el acceso a esas llamadas de los internos.

"Eso de las cabinas telefónicas era un negocio completo. Eso lo vamos a dar por terminado, porque cada orden que sale es para extorsiones o para quitarle la vida a un salvadoreño", reiteró ayer el ministro.

advierten a telefónicas

Hoy se venció el plazo que el Gobierno le dio a las compañías telefónicas para que pudieran bloquear la señal en el interior de los centros penitenciarios.

El ministro de Seguridad dijo que, según sus propias mediciones, aún hasta el fin de semana pasado tenían señal de wifi algunos centros penitenciarios.

"Vamos a desplazar equipos en conjunto con la SIGET para constatar que no haya ninguna señal en centros penales. Caso contrario, se harán sujetos a multas. Ya se dijo que se les aplicará a las telefónicas multas que rondan aproximadamente los 3,000 salarios mínimos diarios, en caso de que exista señal en un centro penitenciario", advirtió ayer Rivas.

El reglamento a la Ley de Telecomunicaciones de la SIGET le permite multar a las operadoras de telefonía que no cumplan con sus resoluciones.

Aparte de la advertencia, el ministro agregó que han asumido el compromiso de "volver a instalar la mesa técnica con las telefónicas". Eso porque aceptó que en algunos casos la señal no pudo ser bloqueada del todo porque los operadores no podían hacer su trabajo, pues las anteriores autoridades no les garantizaban la seguridad para trabajar.

Además, Rivas dijo que también realizaban algunas readecuaciones en los centros penitenciarios y no lo comunicaban a las operadores, por lo que la señal podía seguir activa en algunos sectores.

problemas de presupuesto

"Estamos pidiendo un refuerzo presupuestario de $5 millones al Ministerio de Hacienda porque tenemos para operar hasta el 15 de julio", dijo ayer el ministro de Justicia y Seguridad.

Según Rivas, necesitan los recursos para poder llegar a fin de año y cubrir alimentación, salarios, combustible y el mantenimiento de vehículos .

"Había un despilfarro de los recursos, se hacían compras innecesarias. Hemos encontrado que se compraban refrigeradoras en $17,000 y carritos de ‘hot dogs’. No sé cuál era el uso de los carritos de ‘hot dogs’, pero había un uso y derroche impresionante. Hemos cerrado ese chorrito", concluyó.

Ilustración de Moris Aldana