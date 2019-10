Empresas ofrecen 2,000 puestos de trabajo en oriente

Ilusión. Boris Álvarez, de 23 años, fue uno de los que llegaron ilusionados a buscar un empleo.

Boris Wilfredo Álvarez, de 23 años, fue una de los cientos de personas que llegaron al Encuentro para el Empleo, en busca de una oportunidad para conseguir un trabajo formal que le permita mejorar su condiciones de vida.

El joven cuenta que ha sido discriminado por no poder caminar, a pesar de contar con varias competencias que le permitirían laborar reparando computadoras o en un taller de mecánica automotriz.

"Voy, aplico, me hacen las entrevistas, pero solo me dicen que me van a llamar porque las instalaciones de las empresas no están diseñadas para una persona discapacitada", comentó Álvarez.

La viceministra de Trabajo, Maritza Calderón, explicó que este es el segundo Encuentro para el Trabajo que se realiza en el país, precisamente para llevar oportunidades de empleo a jóvenes de la zona oriental, mediante alianzas hechas con 150 empresas de los departamentos de la región

"La empresa privada que nos han ofertado 2,000 empleos en esta oportunidad. Sabemos que son insuficientes para todas las personas que carecen de empleos, pero estamos haciendo esfuerzos", dijo la funcionaria.

El encuentro fue realizado en las Instalaciones del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) en San Miguel y participaron empresas que ofrecieron las plazas de trabajo en los rubros de comercio, financieras, de servicio e industriales.

El rubro de servicios fue uno de los que más interés despertó en las personas.

Asimismo, empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social estaban orientando a las personas sobre los documentos que tenían que presentar en las entrevistas.