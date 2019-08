Empresas podrán realizar cobros en fines de semana, según reforma aprobada por diputados

44 votos bastaron para que el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor fuera reformado y se permita a las empresas realizar gestiones de cobros a clientes durante el día sábado y fuera de horarios hábiles, entendidos como horarios hábiles según la ley, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes.

Además, la reforma también implica que las empresas podrán realizar gestiones de cobro mediante correos electrónicos, mensajes de texto a celulares y llamadas, lo cual estaba prohibido según la ley.

El artículo 18 en su literal N detalla que "(se prohíbe a las empresas) Realizar gestiones con fines comerciales y publicitarios, así como de cobros al deudor, codeudor, fiador o sus familiares, fuera de días y horas hábiles, mediante repetitivos mensajes cortos de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS), llamadas telefónicas, correos electrónicos u otras modalidades, más allá de los alcances que establecen las leyes".

La reforma tuvo el apoyo de todos los diputados de ARENA, a excepción de la diputada Felissa Cristales, de toda la bancada del PDC y PCN. Las fracciones de FMLN y GANA juinto a Juan José Martel y Leonardo Bonilla no dieron sus votos.

Bonilla fue crítico ante la reforma al decir que "no me sumaré a la aprobación de este dictamen. Hay que poner límites en el cobro por parte de la empresa privada, por lo que no es viable la aprobación de la reforma. La empresa debe buscar otros mecanismos para realizar el cobro a sus clientes."

Por su parte, el diputado del FMLN, Damián Alegría expresó que como bancada "No acompañaremos con los votos este dictamen. Una de las razones es que la reforma es un retroceso, porque se quebranta la tranquilidad de la población que pide se le respete la intimidad y los fines de semana para que no se le estén martillando con cobros."

Dentro de la reforma se plantea que las empresas podrán cobrar en día sábado, según se leyó en el dictamen.