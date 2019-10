En 1980, la vida le cambió a Don Santos: golpiza lo obligó a realizar actividades gateando

La vida de don Santos Eladio Hernández, de 72 años, cambió por completo en 1980, cuando dos hombres que vestían de verde olivo llegaron a su vivienda ubicada en la colonia Vista Hermosa, en San Francisco Gotera, Morazán, y le dijeron que lo necesitaban en el puesto de soldados.

"Yo llegué (al puesto) para ver para qué me querían y el que estaba ahí dijo que me metieran a la cárcel y me golpearan, y yo sin saber la razón. Me taparon la boca con un trapo rojo y comenzaron a brincar en mi espalda, me tiraron patadas y casi me dejan muerto", recordó don Santos, quien asegura tenía 33 años cuando lo golpearon.

Agregó, que lo tuvieron en una celda muy sucia, lo que provocó que se le infectaran las heridas de los golpes. Cuando finalmente fue atendido por un médico, ya no tenía fuerza en sus piernas y perdía el equilibrio. Don Santos afirma que desde que lo golpearon, no volvió a caminar, por lo que tuvo que aprender a hacer los oficios de la casa y labores agrícolas gateando.

"Sigue siendo difícil porque, por hoy, estoy solo y yo me hago todas las cosas. Soy agricultor y tengo que trabajar en las milpas y también hago mi comida, solo me siento en una banca y comienzo a encender el fuego, mover la leña y preparar los alimentos", manifestó don Santos.

Cuenta que semanas después de la golpiza, los hombres lo dejaron en libertad, pero ya era demasiado tarde, su vida había cambiado para siempre.

"Me fui para la casa en donde estaba mi hijo y mi esposa y comencé a ver como hacía para moverme y ganarme la vida, y me di cuenta de que podía hacerlo gateando y, desde ese día, todo lo hago así, porque hay que buscarle rumbo a la vida", manifestó.

Con mucha tristeza, don Santos recordó cuando su esposa amaneció muerta y con los días su hijo de 14 años también murió.