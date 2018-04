En Ciudad Delgado la basura lleva en las aceras 15 días

“Con el perdón suyo, pero Ciudad Delgado huele a mierda”, sentenció la mañana de ayer una comerciante en uno de los negocios en las inmediaciones de las oficinas donde funciona la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado.

Consultada por la evidente acumulación de bolsas de basura en diferentes calles de colonias del municipio, la mujer, que habló bajo anonimato, agregó: “Están bravos porque no ganaron las elecciones, porque es que esto nunca había pasado”.

Como ella varios habitantes se mostraron afectados por la situación: abundantes nubarrones de moscas, mal olor e inundaciones porque los tragantes quedan atascados de desechos sólidos cuando llueve.

En la calle del Río, de la colonia Villatoro, la comuna no ha recogido la basura en aproximadamente 15 días, señaló una comerciante.

“Siempre han pasado (los camiones recolectores) regularmente, pero esto está así desde que perdió el partido”, opinó; ella tampoco reveló su nombre.

En la colonia Acolhuatán, aledaña a la Villatoro, dos transeúntes aseguraron desconocer los motivos por los que la basura sigue en las aceras. Pero sí afirmaron con seguridad que el miércoles de la semana antepasada fue la última vez que la basura se recogió cuando, por lo general, el servicio siempre ha sido brindado con regularidad los lunes, miércoles y sábados.

“Tienen como 15 días de no pasar. El mal olor ya es insoportable. Allá (señala una casa con varias bolsas de basura) hasta hay un animal muerto. Cuando llueve, las correntadas de agua se traen la basura de otras casas y se empoza el agua. Y los perritos, ellos no tienen la culpa, pero vienen a desarmar las bolsas y a sacar toda la basura en busca de comida”, manifestó una vecina de la avenida Acolhuatán.

Según explicó, los vecinos y miembros de la junta directiva están tratando de resolver el problema con el alquiler de un camión; pero aun si consiguieran contratarlo y pagar el viaje, depositar la basura en el relleno sanitario de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) costaría alrededor de $18 por recibir una sola tonelada de basura.

“Esta colonia es bonita (Acolhuatán) y es la primera vez que pasa, pero esto ya no se aguanta”, añadió la mujer.

Sobre las razones por las cuales está sucediendo la problemática, dijo que “según los comentarios aquí, de toda la gente, esto se está dando por la transición de Gobierno.

En Ciudad Delgado ha gobernado el alcalde efemelenista Tomás Minero durante los últimos cuatro períodos de gobierno municipal; sin embargo, su contrincante arenero Élmer Cardoza fue electo como alcalde en el proceso electoral de marzo pasado.

En el trayecto sobre la principal avenida del municipio, la Juan Bertis, los camiones recolectores sí han circulado, pero no han recogido los desechos.

De acuerdo con una habitante de la colonia Beatriz, cuya vivienda está frente a la vía ferroviaria, “un camión pasó ayer (sábado), pero no se llevó ni la mitad de toda la basura que está allí (señaló la esquina de la acera de su casa, a unos 25 metros)”.

Según lo que ha escuchado, “a los empleados no les han pagado”, y ese sería el motivo por el que hay tanta basura en las calles.

Y así como esa esquina hay muchas otras en la Juan Bertis, que lucen con bolsas de basura acumuladas, porque lo que han empezado a hacer las personas que viven en pasajes o de las calles internas es sacarla hasta las aceras de la avenida.

A un costado de una de las entradas al Mercado Municipal de Ciudad Delgado, en medio de varios vehículos en el parqueo que lo bordea, el promontorio es de gran magnitud.

Una mujer, vestida con una gabacha gris que la identifica como empleada municipal, según lo revelan las letras en su uniforme, se apresuró a decir: “No sé nada” cuando se le preguntó por la evidente acumulación de basura.

Guardó su identidad y luego explicó que no es cierto que no hayan recibido su sueldo: “A nosotros ya nos pagaron. Lo que pasa es que allí dicen algunos compañeros que hay algunos camiones que no sirven”, apuntó.

En el referido mercado la basura es recogida todos los días, sin falta, cuando el servicio está funcionando con normalidad.

El promontorio de ayer, detalló la misma empleada municipal, se debía a que “la gente está enojada porque como no se le está recogiendo la basura en las casas, entonces, la vienen a tirar aquí”.

La situación es tan grave en Ciudad Delgado, según el recorrido realizado ayer por LA PRENSA GRÁFICA, que varios de los promontorios de basura se generan justamente en los lugares donde la misma municipalidad ha colocado rótulos como “Prohibido Botar basura” o “Se pondrán multas de $50 y $150 por botar basura aquí”. La acumulación de desechos está alcanzando ya cierta altura que ha comenzado a tapar esos rótulos.