En Conchagua, La Unión Cuatro hombres son masacrados

Un grupo armado perpetró una masacre el sábado por la noche en el centro del cantón Maquigue de Conchagua, La Unión, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). Las víctimas son cuatro hombres; tres de ellos departían cervezas en una tienda de la comunidad, cuando fueron atacados por individuos que llegaron a bordo de un pick up color gris y dispararon contra las víctimas.“Nosotros estábamos en una vela y solo escuchamos el montón de disparos, algunos salieron para ver lo que sucedía y vieron que un carro salía con varios hombres encapuchados”, relató un poblador.La escena era prolongada, pues dos de los cuerpos quedaron en el corredor de la tienda, una víctima más trataba de huir lesionada pero murió en el área de cocina de otra vivienda, y el cuarto cuerpo estaba en la calle principal del cantón. Los habitantes aseguran que lo asesinaron los mismos individuos, cuando iban de salida y lo hallaron.Los fallecidos fueron identificados como Ricardo Antonio García, de 21 años; Pedro Neftalí Gutiérrez, de 19; Érick Antonio López, de 20; y José Eduardo López, de 30. Los últimos dos era hermanos.“Un vehículo ingresó con varios sujetos con gorros pasamontañas y sin mediar palabra abrieron fuego contra las personas y las mataron. Desconocemos si los fallecidos tenían antecedentes, pero sí estaban perfilados como pandilleros”, indicó el oficial de servicio de la PNC.Durante la inspección ocular, en la escena se encontraron evidencias de arma de fuego tipo escopeta calibre 12 milímetros y pistola 9 milímetros, con las cuales fue cometido el ataque.Familiares de los fallecidos y habitantes de la comunidad aseguraron que la masacre ha sido cometida por un grupo de exterminio y recuerdan otras escenas que han sido cometidas en los alrededores, donde coinciden algunas características.“Fuera bueno que alguien averiguara estas muertes, aunque no creo que lo hagan porque entre autoridades siempre se cubren las cosas, porque estamos seguros que los que vinieron a matar a los muchachos son policías y soldados”, comentó un familiar de uno de los fallecidos.Al consultarle al oficial de servicio de la PNC sobre la posibilidad de que la masacre haya sido cometida por un grupo de exterminio, dijo desconocer y que de manera oficial no podían brindar una posición al respecto, porque toda la información sobre el hecho será abordada por unidades especializadas.Además, la Policía reportó el hallazgo de un cadáver en el interior del cementerio de Sensembra, Morazán. El hombre fue identificado como Abraham Salvador Flores, de 34 años, quien fue asesinado de varios disparos.Según las autoridades, el hecho fue cometido el sábado por la noche, pero el cuerpo fue encontrado hasta ayer por la mañana.En tanto en el cantón El Cuco de Chirilagua, San Miguel, fue encontrado el cadáver de un joven. Presumen que se trata de una persona que había sido reportada como desaparecida el sábado anterior.Agentes policiales aseguraron que el cuerpo presentaba diferentes lesiones que se presume habían sido provocadas con arma blanca.Otros dos asesinatos se produjeron en San Marcos y Panchimalco el sábado y domingo.En la colonia La Fuerteza de Ciudad Barrios, San Miguel, fue lesionado un agente policial tras un enfrentamiento con pandilleros de la zona.El policía fue trasladado de emergencia a un centro asistencial de la cabecera departamental, donde se confirmó que había recibido una lesión en el abdomen y en un hombro, pero su estado de salud era estable.El hecho ocurrió cuando los agentes se dirigían a verificar una emergencia de la que habían sido alertados en el sector, pero aparentemente se trataba de una emboscada para atentar contra los miembros de la corporación.Después del tiroteo diferentes unidades especializadas de la Policía realizaron un operativo de búsqueda de los pandilleros, sin reportar capturas.Estos hechos se suman a otros tres homicidios ocurridos el sábado en diferentes municipios de la zona oriental. Uno de los casos fue el de un vigilante del relleno sanitario de Santa María, Usulután.Durante la semana también hubo varios asesinatos en San Salvador y San Martín, por lo que la PNC alertó por la ola de violencia.