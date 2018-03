En ES la magnitud de los casos a investigar es enorme”

Lee también

James McGovern, el congresista por Massachusetts, estuvo de visita en el país la semana pasada para abogar por una comisión que busque a adultos desaparecidos durante el conflicto armado salvadoreño. En su visita dijo que renueva sus votos de confianza a la gestión del actual fiscal general, Douglas Meléndez, quien, en su opinión, está trabajando en casos “muy duros”, o de gran magnitud, pero con un presupuesto muy limitado. El político norteamericano considera que la población salvadoreña se merece que “se limpie el sistema político” y se combata de una vez por todas la impunidad.Se desmarca, además, del exagente de la Oficina para la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA, siglas en inglés), Danny Dalton, pero asegura que este tiene información valiosa sobre casos de narcotráfico en El Salvador y que debe ser escuchado.McGovern se reunió con el fiscal general y el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en su visita a El Salvador, para promover la creación de una comisión de búsqueda de adultos desaparecidos durante el conflicto armado. Asegura que por fin se va del país con “esperanza” y con la seguridad de que algunas autoridades están comprometidas con aliviar el dolor de las víctimas.El congresista también anuncia que presionará al Gobierno estadounidense para que publique información sobre el conflicto armado y ayude a financiar la comisión de búsqueda, como retribución a su rol de financistas del conflicto armado salvadoreño.Lo conozco de hace muchos años. Dicho esto, Danny Dalton ni trabaja para mí ni habla en mi nombre.Pienso que si alguien tiene información relacionada a la corrupción se debe de compartir y se debe de escuchar en serio.Tengo una buena opinión del fiscal general. Está trabajando en casos muy duros y se debe tener conocimiento público de esto, porque él tiene un presupuesto muy limitado.Hablamos en general, porque no es apropiado para un fiscal entrar en detalles de casos específicos en investigación; tuvimos una conversación muy sincera, muy informativa.Una de las cosas que le pedí es si nos iba a apoyar a conformar una comisión para buscar a desaparecidos de la guerra y dijo que sí.Danny ha tenido información útil en momentos, pero no cada palabra que dice Dalton es la verdad. Pero, valdría la pena para alguien en la oficina del fiscal general escuchar su información y analizarla.Quiero decir una cosa sobre Danny Dalton: lo conozco desde hace mucho, y pienso que es un buen hombre. Sé que mucha gente tiene problemas con él. Tiene un estilo muy diferente al mío, no siempre compartimos las mismas valoraciones. Pero en lugar de distraernos, obsesionarnos con cómo pensamos de Dalton, debemos pensar como podemos ayudarle al fiscal a avanzar con sus investigaciones.Creo que el alcalde debe ser un buen tipo, no lo conozco, no he tenido nunca una conversación con él. No conozco los motivos, pero lo más probable es que haya habido una confusión.En lugar de entrar a casos individuales, hablaré por mí mismo. Mi interés y mi esperanza para El Salvador es que se hagan investigaciones de casos de corrupción y que se acabe con la impunidad, y que casos de violaciones de derechos humanos se investiguen también.Las personas de El Salvador han experimentado cosas difíciles y merecen que el sistema político se limpie.He estado en El Salvador varias veces: la primera vez en 1983, y tengo mucho respeto para su pueblo, y creo que el pueblo tiene un potencial enorme. Pero no vamos a ver con todo este potencial, no se va a ver el desarrollo si hay corrupción, violaciones de derechos humanos.Hay gente buena en el gobierno de Sánchez Cerén que tienen interés en resolver los problemas de estas personas y también en Fiscalía.Creo que el fiscal general se merece los recursos y presupuesto necesario para hacer las investigaciones apropiadas. El país tiene un presupuesto limitado, también nosotros en Estados Unidos, y sobre todo ahora. Pero si hay, en este contexto, maneras de ayudar lo haré.Creo que ya hay una relación entre el Gobierno de El Salvador y el de Estados Unidos, ya comparten información de ciertos asuntos. Pero la magnitud, la cantidad de casos que se pueden investigar en El Salvador, actuales y pasados, es enorme. Y para hacer estas investigaciones se necesitan recursos.A que espero que el cruce de información siga. El Salvador es un aliado importante para Estados Unidos, espero que se mantenga. Ojalá que esta relación avance y crezca.Una de las cosas que no va a cambiar es que hay un grupo de congresistas, y mucha gente en Estados Unidos que sigue teniendo en su corazón a El Salvador, y eso va a seguir.La actitud de Trump sobre el fenómeno migratorio y los latinos socava los valores estadounidenses, y no se da cuenta de la contribución enorme que los migrantes, muchos salvadoreños, han dado a la sociedad norteamericana. Por eso muchos de nosotros vamos a combatirlo.Mi esperanza es que vaya a hacer muchas cosas, pero no va a solucionar todo los problemas. Mi impresión es que es un hombre sincero, comprometido a hacer las cosas bien. ¿Es perfecto? No, nadie lo es.Creo que hay mucha gente en posiciones de autoridad con muy buena fe, que está trabajando para el bien del país.La reunión con Sánchez Cerén fue muy positiva. Creo que él entiende el dolor de corazón de la gente salvadoreña y de salvadoreños norteamericanos, que han sufrido la desaparición de miembros de su familia.Es sincero cuando dice que va a explorar cómo hacer que una comisión para buscar desaparecidos sea posible. Nos hizo saber que va a investigar qué es posible hacer. Esto no es abrir nuevas heridas, sino tratar de sanar heridas viejas que nunca se sanaron. Realmente estoy muy impresionado con las reuniones que tuve con el presidente de la República, su equipo y con el fiscal general. Hay muchos momentos que los diferentes esfuerzos de los políticos no están en la misma página. Hoy parece que sí, eso es bueno.La política es un trabajo duro acá y en Estados Unidos. Dada esta realidad lo ideal sería que la Asamblea Legislativa permita hacer la comisión. Si eso no es posible por razones políticas, sería un paso positivo que haya un avance por la vía de un decreto ejecutivo.Si estamos comprometidos con la comisión de los desaparecidos se van a tener que desclasificar en algún momento los documentos de las fuerzas armadas, tanto en El Salvador como en mi país. Yo voy a presionar a mi Gobierno para que dé más información.No siento orgullo de lo que hizo mi Gobierno acá en los ochenta, cuando mi Gobierno giró la vista ante terribles violaciones a derechos humanos. El Gobierno de Estados Unidos todavía tiene mucho por hacer acá en el país.He tenido una gran cantidad de reuniones con políticos y sé cuando no son sinceros. Creo que las personas con las que he hablado ahora acá quieren ayudar y quieren buscar maneras para hacerlo.Si me fuera hoy, yo me voy con mucha esperanza, porque hay concordancia en el “team”. Muchas veces he salido frustrado y muy triste de El Salvador, pero no es el caso ahora.