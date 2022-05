En El Salvador OMS cifra en 17,000 las muertes asociadas a covid-19

En dos años de pandemia, El Salvador registró más de 17,000 muertes asociadas al covid-19, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el principal organismo sanitario internacional. La cifra es casi cinco veces superior a la cantidad de muertes por coronavirus reportadas en el mismo periodo por el Ministerio de Salud (MINSAL).

La OMS actualizó el jueves sus estimaciones del exceso de muertes, definido por el organismo como la mortalidad que supera los niveles esperados en un periodo sin crisis. El cálculo incluye los decesos directos e indirectos de covid-19, siendo estos últimos los ocurridos por el colapso que provocó la pandemia en el sistema de salud o porque las personas no buscaron atención médica oportuna, explicó en su página web.

Para El Salvador, la agencia de las Naciones Unidas estima que entre 2020 y 2021 se registraron 17,036 muertes directas e indirectas de covid-19, casi cinco veces más que las 3,823 defunciones que las autoridades salvadoreñas atribuyeron a la enfermedad en ese mismo periodo.

Dicho de otra forma, por cada muerte reconocida oficialmente por el MINSAL habrían ocurrido otras 4.46 asociadas a la enfermedad y ese ratio es el cuarto más alto de América Latina y el Caribe, señaló LPG Datos, basándose en las estimaciones de la OMS. A El Salvador solo lo supera Nicaragua (55.74), Haití (12.43) y Bolivia (4.48).

La OMS explicó que sus países miembro le han reportado sus estadísticas de casos y muertes por covid-19, pero señaló que "estos datos no siempre proveen un panorama completo de la carga de salud atribuible al covid-19 o cuántas vidas se han perdido debido a la pandemia, y esto se debe a varias razones. Algunas muertes que son atribuibles al covid-19 no han sido certificadas como tales porque no se realizaron pruebas antes de la muerte. También los países han aplicado variaciones en los lineamientos para certificar defunciones ante la presencia de comorbilidades y covid-19". Por eso, agregó, estimar el exceso de mortalidad de los países se considera una medida "más objetiva".

Instan al MINSAL a revisar sus estadísticas

Las estimaciones de la OMS se suman a otros estudios que se han desarrollado sobre exceso de mortalidad y que apuntan a que en El Salvador hay un mal registro de las defunciones ocasionadas por el covid-19. Uno de los más recientes, realizado por una universidad alemana, concluyó que El Salvador habría entregado datos anómalos de decesos a la OMS, ya que reportan una estabilidad atípica, que no responde a una enfermedad como la ocasionada por el SARS-CoV-2.

"La pregunta es si esto se debe a que el sistema de vigilancia es extremadamente malo o que El Salvador ha escondido datos intencionalmente", opinó ayer el epidemiólogo Alfonso Rosales sobre los resultados de las estimaciones de la OMS. En todo caso, agregó, el MINSAL debe abandonar el discurso de tener "una de las mejores respuestas ante la pandemia" y prepararse para las pandemias que puedan venir en un futuro.

"Nos estamos durmiendo en unos laureles que no son la verdad, la verdad es que hemos tenido cuatro veces más el número de muertos que el sistema ha podido identificar (...) y se tiene que hacer un examen para saber qué fue lo que falló (...), lo que nos está diciendo es que tenemos una capacidad débil para identificar casos y muertes, en los métodos de contención y prevención y tenemos un sistema de salud que, cuando le llegan los enfermos graves, ha tenido un exceso de mortalidad", dijo Rosales.

En la misma línea, el epidemiólogo Wilfrido Clará consideró que los datos de la OMS son un nuevo llamado para que las autoridades revisen sus estadística. "Mucho antes de que salieron estos datos de la OMS, ya había suficiente evidencia y argumentos que sugerían, por no decir exigían, una revisión de los datos de mortalidad" en países con subregistro, dijo el especialista.

Clará explicó que Perú y Chile han establecido comisiones para revisar sus estadísticas, una experiencia que debería ser replicada por El Salvador para que "se corrijan los datos y los indicadores, y se hagan las modificaciones, las capacitaciones correspondientes y las directrices para garantizar que la mortalidad por covid se esté identificando como la OMS lo propuso desde 2020".

El Gobierno ya estaría enterado de los resultados que arrojó el ejercicio de la OMS. El organismo dijo que entre octubre y noviembre de 2021 realizó consultas con sus Estados miembro, donde revisaron los borradores de estos cálculos.

Pero en público, en varias ocasiones el titular del MINSAL, Francisco Alabi, ha minimizado los cuestionamientos sobre los datos que publican en el portal covid19.gob.sv. En junio de 2020, durante una conferencia de prensa, admitió que "el subregistro existe, es una situación descrita a nivel internacional", pero consideró que "no contribuye en nada cuestionar la dirección que llevan las estadísticas y las curvas".