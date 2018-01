En ISSS, número de plazas para especialistas subió de 50 a 211 en los últimos cinco años

Cada año, antes de que las universidades giren la convocatoria general para los programas de residentado, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) les ha informado de cuántas plazas dispone para la formación profesional en las distintas especialidades.

Según detalló el jefe del Departamento de Investigación y Docencia del ISSS, Roberto Quijada, la fuerte crisis financiera internacional que comenzó en 2008 y disminuyó para 2012 provocó que para ese año solo tuvieran disponibilidad para formar a unos 50 médicos especialistas. La cifra comenzó a subir en 2015 y ya el año pasado tuvieron una población activa de 170 residentes.

Para 2017, las plazas ofertadas tanto para residentados como para subespecialidades fueron 211 y representaron un presupuesto de $3.8 millones.

“Nosotros les pagamos a todos los residentes, el salario o el estipendio, porque ellos son becarios, no son empleados: ellos reciben una beca remunerada por parte del ISSS. Ante el Gobierno, ellos son becarios y pueden recibir un ingreso de entre los $1,000 y los $1,200 mensuales. Ellos no solo estudian, trabajan bastante, atienden pacientes, apoyan a los clínicos en diferentes cosas”, explicó Quijada.

Este número de plazas en el ISSS surge a raíz de una planificación: a medida que va creciendo la población cotizante del instituto, la autónoma tiene que incrementar la prestación de sus servicios fundamentales de salud, por una parte; y por otra parte, también prestan atención a las listas de los profesionales que tienen próximos sus retiros de la institución.

“Esto no lo puedo garantizar, porque depende los presupuestos anuales, pero podría llegar el momento en el que estén formándose hasta 300 residentes simultáneamente en el ISSS, ya que viene pronto la inauguración del hospital en San Miguel, que es un complejo gigante, con una gran proyección y necesitamos tener allí todos los recursos disponibles”, apuntó el galeno.

La mayoría de médicos en el ISSS han sido formados allí. “Como Departamento de Investigación y Docencia, dirigimos la orquesta pero no nos movemos si los servicios clínicos no aprueban primero, porque al final un especialista se forma en manos de un especialista de su área, no en manos de un administrativo”, concluyó Quijada.